Köbi Kuhn mit Lungenentzündung im Spital

Wegen einer Lungenentzündung musste Köbi Kuhn ins Spital eingeliefert werden, wie der «Blick» berichtet.

Der ehemalige Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft leidet an der sogenannten Alters-Leukämie. Zuletzt sei er am Sonntag an der Premiere des Circus Knie in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Seine neue Gattin Jadwiga gibt der Zeitung gegenüber aber Entwarnung: «Ich konnte Köbi heute vom Spital nach Hause holen. Es geht ihm besser.» (oli)