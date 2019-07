Vermisste Fussballerin: Feuerwehr birgt Leiche aus Comersee

Taucher der Feuerwehr haben die Leiche von Florijana Ismaili, der 24-jährigen Schweizer Fussballspielerin, die am vergangenen Samstag im See verschwunden war, gefunden, schreibt der «Corriere di Como». Von offizieller Seite bestätigt wurde dies indes noch nicht. Die Frau befand sich in einem sehr tiefen Bereich des Sees, nicht weit von dem Ort, an dem sie in den See gesprungen.

«Im Moment können wir nur die Entdeckung des Körpers einer Person bestätigen», sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Newsportal tio.ch. «Die Leiche wurde bereits geborgen und in die Leichenhalle des Spitals gebracht. Dort warten die Eltern des vermissten Mädchens.» Ob die formelle Identifizierung bereits stattgefunden hat, ist noch nicht bekannt.

Am Sonntag hatte der Fussballclub YB und der Schweizerische Fussballverband (SFV) bestätigt, dass es sich bei der im See vermissten Frau um Ismaili handelt.

Folgt mehr in Kürze. (red)