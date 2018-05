9 Stunden Autofahrt für ein Duell mit dem Tennis-Rüpel

Bernard Tomic kämpfte sich beim French Open durch die Qualifikation und hätte am Montag um 11 Uhr gegen seinen Landsmann Nick Kyrgios die 1. Runde spielen sollen. Doch Kyrgios musste am Sonntag kurzfristig wegen einer Ellbogenverletzung absagen. Der Australier war einer von vielen Spielern, die schon vor dem Turnier ihre Absage bekannt gaben.

Dies führte dazu, dass die Organisatoren in Paris sieben «Lucky Losers» ermöglichten, in der ersten Runde zu spielen, und deshalb grosse Probleme hatten, einen Gegner für Tomic zu ermitteln. Die meisten Spieler, die in der Qualifikation ausgeschieden waren, waren bereits abgereist.

Bis spät am Abend war nicht klar, ob oder gegen wen die Weltnummer 208 spielen wird. Prajnesh Gunneswaran wäre eine Option gewesen, doch der Inder war bereits bei einem Challenger Turnier in Vicenza angemeldet. Er hätte nur in Paris antreten können, wenn die Turnierleitung in Italien ihm dies gestattet hätte.

Deshalb ging die Suche nach einem Gegner weiter. Am späten Sonntagabend schien er festzustehen – der Argentinier Marco Trungelliti. Die Weltnummer 190 war nach einer Niederlage in der letzten Qualifikationsrunde bereits zu Hause in Barcelona, als er von seinem Glück erfuhr. Daraufhin fuhr er mit dem Auto neun Stunden bis nach Paris.

Update: Lucky loser-to-be Marco Trungelliti is making great time in his car, now just three hours away from Paris. His brother, mother, and grandmother are in the car.



He'll have to play Tomic about 12 hours after finishing his nine hour drive. #rg18https://t.co/8NwXaHyAP7 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 27 May 2018

Während der Fahrt hielt er seine Fans auf Twitter auf dem Laufenden. So ist auch ein Tweet zu sehen, auf dem er um 23:50 endlich in Paris angekommen ist. Knapp elf Stunden also bevor er gegen Tomic auf dem Platz stehen muss.

23.50 en Paris. Marco Trungelliti ya está listo para descansar y en un par de horas ir al club para jugar el cuadro principal de Roland Garros. Continuará. pic.twitter.com/yYeZPkCuaI — FueBuena (@FueBuena) 27 May 2018

(sal)