Halep schlägt in Paris zurück

Sloane Stephens hat in einem hochklassigen Pariser Final den ersten Satz gegen die Rumänin Simona Halep 6:3 gewonnen. Im zweiten Satz findet sich die Halep besser zurecht und führt nun mit 4:3.

Die Weltnummer 1 Simona Halep trifft im Final in Roland Garros auf die Weltnummer 10 Sloane Stephens. Halep führt in den Direktbegegnungen mit 5:2. Zuletzt spielten die beiden Spielerinnen in Cincinnati im letzten Jahr gegeneinander. Dort gewann die Rumänin 6:2 6:1. Für Halep ist es der zweite Grand-Slam-Final in diesem Jahr und der zweite nacheinander in Paris. Bislang wartet sie allerdings immer noch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. (sal/fal)