Und sie spielen noch nach über 5 Stunden

Nach dem Fünfsatzsieg gegen Roger Federer trifft Kevin Anderson im Halbfinal auf den Amerikaner John Isner. Der Südafrikaner hat erst 3 von 11 Duellen gegen den Aufschlagstarken 33-Jährigen gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings bereits drei Jahre zurück. Zuletzt spielten sie in 2015 in Indian Wells gegeneinander, dort gewann Isner in zwei Sätzen mit 7:6, 6:2.

Auf dem heiligen Rasen ging der erste Satz 7:6 (8:6) an Anderson, obwohl Isner schon mit Minibreak geführt hatte. Doch der Amerikaner schlug zurück 7:6 (7:5) und glich in den Sätzen aus. Der dritte Satz gewann Isner 7:6 (11:9) – aber prompt holte sich der Südafrikaner den vierten Set mit 6:4. Der fünfte Satz, in dem das Tiebreak nicht zum Zuge kommt, muss also entscheiden. Mittlerweile steht es 17:17. Keinem scheint das Break zu gelingen.

Bereits jetzt hat dieses Duell historische Züge: Mit über 5 Stunden und 30 Minuten ist es der längste Halbfinal der Turniergeschichte. (red)