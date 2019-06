Belinda Bencic steht im Final von Mallorca

Der Start ins Spiel misslang der Schweizerin komplett, die in Mallorca topgesetzte Deutsche Angelique Kerber gewann den Startsatz im Eilzugtempo 6:2. Doch danach kämpfte sich Belinda Bencic ins Spiel zurück. Nach einem 7:2-Sieg im Tiebreak des 2. Satzes gewann sie den Entscheidungssatz dank eines frühen Breaks 6:4. Bencic verwertete nach exakt zwei Stunden ihren zweiten Matchball.

Im Final gegen Kenin

Im Final trifft Bencic am Sonntag auf die 20-jährige Amerikanerin Sofia Kenin. Die gebürtige Russin bezwang in ihrem Halbfinal die als Nummer 2 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova ebenfalls in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 6:2.

Update folgt ... (red)