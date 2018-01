Bencic und Federer schaffen Finaleinzug

Roger Federer und Belinda Bencic stehen in Perth vorzeitig im Final. Bencic sicherte dem Schweizer Team an der Mixed-Exhibition mit einem 7:6 (8:6), 6:4-Erfolg gegen die Weltranglisten-Zehnte Coco Vandeweghe im letzten Gruppenspiel gegen die USA den benötigten zweiten Punkt. Platz 1 in der Gruppe B war Federer/Bencic damit schon vor dem abschliessenden Mixed-Doppel nicht mehr zu nehmen. Auch dieses gewannen die Schweizer in 2:0 Sätzen.

Vor Bencic hatte sich Federer gegen Jack Sock 7:6 (7:5), 7:5 durchgesetzt, womit Sock auch im fünften Anlauf gegen Federer ohne Satzgewinn blieb. Das animierte Duell zwischen 19-fachen Grand-Slam-Sieger und dem Weltranglisten-Achten besass den Charakter eines Schaukampfs. Vor allem Sock, der am Dienstag wegen Hüftproblemen nach verlorenem erstem Satz gegen den Japaner Yuichi Sugita aufgegeben hatte, unterhielt das Publikum in der wiederum ausverkauften Perth Arena nicht nur mit hochstehendem Tennis.

Es macht Spass

Federer zog mit und genoss die Kombination aus Spiel und Spass: «Wenn du das auf der Tour machst, pfeifen dich die Coaches normalerweise zurück. Aber ich mag das. Mit Jack auf dem Platz macht es immer Spass.»

Die Schweiz gewann die inoffizielle Mixed-WM bisher zweimal (1992 und 2001). 2001 spielte der damals 19-jährige Federer an der Seite von Martina Hingis. (fal/sda)