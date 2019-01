Bencic und Federer verteidigen den Titel

Ihren Titel am Hopman Cup in Perth haben Belinda Bencic und Roger Federer erfolgreich verteidigt. Die beiden Schweizer setzten sich wie im Vorjahr im Final gegen das deutsche Duo Angelique Kerber und Alexander Zverev mit 2:1 Siegen durch.

Nach den beiden Einzel-Siegen von Federer und Kerber musste erneut das Mixed die Entscheidung bringen. In diesem siegten Bencic und Federer nach einem spektakulären Duell, in dem beide Teams beim letzten Ballwechsel im Mini-Tiebreak Matchball hatten, 4:0, 1:4, 4:3 (5:4).

Für Federer war es bereits der dritte Titel am Hopman Cup, womit er zum Rekordsieger des seit 1989 durchgeführten Events avancierte. 2001 gewann er an der Seite von Martina Hingis, 2018 und 2019 holte er den Titel mit Bencic.

Federer überzeugte zum Auftakt im Einzel

Roger Federer hatte am Samstagmorgen gezeigt, dass er bereit für das in gut einer Woche beginnende Australian Open in Melbourne ist. Nach den lockeren Siegen gegen Cameron Norrie und Frances Tiafoe und dem Erfolg in zwei Tiebreaks gegen Stefanos Tsitsipas steigerte sich Federer gegen Alexander Zverev, die Weltnummer 4, noch einmal.

Aber auch als Rückschläger glänzte Federer. Dank einem starken Return-Game beim Stand von 4:4 entschied er den ersten Satz für sich und mit einem herrlichen Passierball mit der Rückhand gelang ihm zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich nochmals ein Break. Nach 70 Minuten verwertete er seinen zweiten Matchball bei Aufschlag Zverev mit einem Volley am Netz.

Bencic wehrte sich gegen Niederlage

Im darauf folgenden Frauen-Einzel war Belinda Bencic (WTA 54) auf Angelique Kerber getroffen. Die Ostschweizerin musste sich der Nummer 2 der Welt in zwei Sätzen mit 4:6, 6:7 (6:8) beugen, bewies aber viel Kampfgeist. Zweimal servierte die Deutsche im zweiten Satz zum Matchgewinn, zweimal kämpfte sich die 21-Jährige zurück.

Auch im Tiebreak vermochte Bencic die ersten beiden Matchbälle abzuwehren, ehe sie doch noch den Kürzeren zog. Für Kerber war es wie für Federer der vierte Sieg im vierten Einzel in dieser Woche. (ddu/sda)