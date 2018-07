Kerber bittet zur Finalrevanche

Serena Williams bestreitet dabei zum zehnten Mal einen Final an der Church Road. Die 36-jährige Amerikanerin, die das Turnier im letzten Jahr wegen ihrer Schwangerschaft verpasst hatte, gewann im Halbfinal ohne Probleme 6:2, 6:4 gegen die als Nummer 13 gesetzte Deutsche Julia Görges. Als Nummer 181 der Welt ist Williams die schlechtestklassierte Wimbledonfinalistin der Geschichte. Sie gewann im Südwesten Londons ihre 20. Partie in Folge und strebt ihren achten Titel an.

Revanche ist angesagt

Im Final kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren gegen die sechs Jahre jüngere Deutsche Angelique Kerber. Damals siegte Williams in einem hochklassigen Spiel in zwei knappen Sätzen. Nun verloren beide auf dem Weg in den Final nur je einen Satz. Williams wäre die erste Mutter seit Evonne Goolagong-Cawley 1980, die in Wimbledon triumphiert.

Kerber, die Bezwingerin von Belinda Bencic im Achtelfinal, zeigte gegen die Lettin Jelena Ostapenko eine nahezu perfekte Leistung und gewann in gerade mal 68 Minuten 6:3, 6:3. Die French-Open-Siegerin des letzten Jahres hatte zuvor noch keinen Satz abgegeben. Vor zwei Jahren gewann Kerber das Australian und das US Open und wurde die Nummer 1 der Welt.

Wimbledon. Grand-Slam-Turnier (44,4 Millionen Franken/Rasen). Frauen. Halbfinals:<br> Angelique Kerber (GER/11) s. Jelena Ostapenko (LAT/12) 6:3, 6:3. Julia Görges (GER/13) u. Serena Williams (USA/25) 2:6, 4:6. - Final (Samstag): Kerber (11) - Serena Williams (25).



Juniorinnen. Einzel. Viertelfinal:

Leonie Küng (SUI/Q) s. Caty McNally (USA/13) 7:6 (7:3), 7:5.

(tzi/fal/sda)