Brennwalds Wort in Wawrinkas Ohr

Swiss-Indoors-Chef Roger Brennwald versteht sich hervorragend mit Stan Wawrinka, er bezeichnet den Waadtländer sogar als «Copain». Daher schmerzt es ihn, wenn Wawrinka an seinem Turnier nicht das beste Tennis abrufen kann. Achtmal ist der Romand in Basel schon in der ersten Runde ausgeschieden. Dieser entschuldige sich jeweils nach Niederlagen bei ihm, erzählt Brennwald. «Aber diesmal will ich nicht, dass sich Stan bei mir entschuldigt, ich will, dass er gewinnt.»

Als hätte Wawrinka (ATP 17) die Worte des Turnierdirektors gehört, legt er los. Schon früh, zum 3:1, realisiert er gegen den Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 45) ein Break. Weil der Schweizer bei eigenem Aufschlag unantastbar ist, geht der erste Satz mit 6:3 an ihn.

Und auch im zweiten Durchgang genügt ihm ein Break zum Erfolg. Nach 66 Minuten zieht Wawrinka dank einer starken Leistung mit einem 6:3, 6:4-Sieg in die zweite Runde ein.

Starke Emotionen

«Es machte grossen Spass, hier auf diesem Platz zu stehen und starke Emotionen zu erleben», sagt der 34-Jährige beim Siegerinterview. Am Donnerstag trifft er auf Frances Tiafoe (USA/ATP 48), der Daniel Evans (GB/ATP 43) 6:4, 6:2 bezwungen hat.