Comeback-Sieg von Federer

Der Einstieg in die Rasensaison gelang Roger Federer nach einem Fehlstart gergen Michas Zverev (3:6, 6:4, 6:2) doch noch nach Mass. Der Schweizer verhinderte damit eine Auftaktniederlage gegen einen Deutschen wie im Vorjahr gegen Tommy Haas und wahrte damit die Chance, Rafael Nadal wieder an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Dafür muss er in Stuttgart den Final erreichen. Im Viertelfinal am Freitag trifft er auf den Argentinier Guido Pella (ATP 75) oder den indischen Qualifikanten Prajnesh Gunneswaran (ATP 169), der überraschend den als Nummer 6 gesetzten Jungstar Denis Shapovalov ausschaltete.

Zverevs erster Satzgewinn gegen Federer

Für Federer war es der erste Ernstkampf seit dem 24. März und der Auftaktniederlage gegen Thanasi Kokkinakis in Miami. Die fehlende Matchpraxis Federers zeigte sich insbesondere zu Beginn bei den entscheidenden Punkten. Im ersten Satz konnte er vier Breakbälle nicht nutzen, während der deutsche Linkshänder gleich seine erste Chance zum 5:3 packte. Es war der erste Satzgewinn Zverevs gegen Federer im sechsten Duell.

Federer steigert sich im zweiten und dritten Satz

Und als dem Schweizer im zweiten Durchgang zum 4:2 endlich ein erster Aufschlagdurchbruch gelungen war, gab er seinen Service gleich im nächsten Game wieder ab. Ab dem 4:4 kam Federer aber immer besser in Fahrt und überliess dem älteren Bruder der Weltnummer 3 Alexander Zverev nur noch zwei Games. Die Nummer 54 der Welt baute allerdings auch ein wenig ab. Im Entscheidungssatz gelangen Federer Breaks zum 3:1 und beim ersten Matchball zum 6:2 mit einem Returnwinner.

(var/sda)