Zwei Stunden und 35 Minuten für drei Sätze. Das ist erstens unüblich für Roger Federer und zeigt zweitens, was für eine spektakuläre Partie sich der Schweizer mit Dan Evans lieferte. «Es war ein bisschen, als würde ich gegen mein Spiegelbild spielen», sagte Federer unmittelbar nach dem Dreisatz-Sieg (7:6, 7:6, 6:3). Schliesslich ist er es sich nicht gewohnt, dass ein Gegner ähnlich oft Backhand-Slice spielt wie er selber. Aber: «Es gefällt mir.» Überraschend war es für den 37-Jährigen allerdings nicht. Deshalb habe er sich im Vorfeld überlegt, wie es wäre, gegen sich selber zu spielen.

Trotz dem harten Kampf schon früh im Turnier ist Federer zufrieden mit seiner Leistung: «Evans hat gut gespielt.» Es wäre für Federer wohl einfacher geworden, wenn er im zweiten Satz seine Breakführung durchgebracht hätte. So wurde es richtig eng: «Die Margen waren klein. Wenn ich die Satzbälle nicht durchgebracht hätte, dann wäre ich schnell mit zwei Sätzen im Rückstand gewesen.»

Der 20-fache Grand-Slam-Champion kündigte zudem an, morgen wohl wieder auf den Trainingsplatz zu gehen: «Am Anfang der Saison geht das noch, bei den World-Tour-Finals nicht mehr wirklich. Aber ich habe eine gute Balance in meiner Karriere gefunden, sonst wäre ich jetzt nicht hier.»

Evans war aber nicht der einzige Gegner in diesem Jahr, zu dem Federer beim Platzinterview Stellung nehmen musste. Er wurde damit konfrontiert, dass er erstmals gegen jemanden spielte, der mehr Major-Titel hat als er selber: Serena Williams (23 Grand Slams). «Fast ganz Australien sprach darüber, das ist gut fürs Tennis», sagte Federer. Er habe sich seit der Auslosung darauf gefreut. «Keine Ahnung aber, ob das wirklich ausgelost wurde», witzelte er. Und er fügte an: «Ich muss aber sagen, dass ich eine schlechte Aufschlagsquote gegen sie hatte. Es muss zweifelsohne an ihrer Aura gelegen haben. Kein Witz!»

In der 3. Runde trifft Federer auf den als Nummer 30 gesetzten Franzosen Gaël Monfils oder den gross gewachsenen Amerikaner Taylor Fritz (ATP 50). (fas)