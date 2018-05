Das 11. Leben Nadals

Kurz vor halb zwölf ist es am Freitag so weit. Ein Wald von Handys schnellt über die Köpfe der Zaungäste beim Eingang von Court 15 in Roland Garros, Applaus brandet auf, er ist da: Rafael Nadal. Aus Anlass seines zehnten Titels am French Open, den er vor zwölf Monaten errang, hat sein Rackethersteller eine kleine Zeremonie vorbereitet. Und so dürfen zehn Talente mit dem Sandkönig einige Bälle wechseln, alle (angeblich) mit einem der Original-Rackets, die ihm seit 2005 diese zehn Triumphe eintrugen.

Der Mallorquiner wurde zwar immer wieder abgeschrieben, schien von Anfang an auf eine kurze Karriere hinzusteuern – wegen seines aufwendigen Spiels und seiner zahllosen Verletzungen, die ihn immer wieder monatelang beschäftigten. Als er in Paris 2015 ohne Satzgewinn gegen Novak Djokovic im Viertelfinal ausschied – es war erst seine zweite Niederlage in Paris – und er ein Jahr später gegen Marcel Granollers wegen Handgelenkproblemen gar nicht zur dritten Runde antreten konnte, schien seine Sandherrschaft endgültig zu Ende zu gehen.

Doch vor zwölf Monaten war er wieder da, holte ohne Satzverlust «La Décima», den zehnten Titel – und nun kehrt er als überwältigender Favorit zurück. Alles andere als sein 11. Triumph wäre in zwei Wochen eine grosse Überraschung. Und nächsten Sonntag wird Nadal 32, er wäre damit der älteste Paris-Champion seit 15 Jahren und Andre Agassi.

Nur eine – wenig bedeutsame – Niederlage in 20 Spielen auf Sand

«Nach einem sehr schwierigen Saisonstart mit zweimal der gleichen Verletzung spiele ich seit meiner Rückkehr wieder gut», sagt Nadal später im Interviewraum. Nach seiner Hüftverletzung, die ihn in Melbourne gegen Marin Cilic zur Aufgabe zwang und sich in Acapulco einige Wochen später zurückmeldete, hat er auf Sand in Monte Carlo, Barcelona und Rom gewonnen und nur eine von 20 Partien verloren, im Viertelfinal von Madrid gegen Dominic Thiem. «Dort sind die Bedingungen für mich am schwierigsten, weil der Ball so schwer zu kontrollieren ist», sagt er.

Den Ausrutscher korrigierte er mit dem ersten Titel in Rom seit fünf Jahren, womit er seine Favoritenstellung am Eiffelturm untermauerte. Zumal er am Italian Open, wie er betont, etliche schwierige Situationen gut bewältigte. «Gegen Fognini verlor ich den ersten Durchgang, gegen Djokovic musste ich einen harten ersten Satz überstehen, und im Final (gegen Zverev) gab es von allem etwas. Ein solches Turnier hilft mir, Vertrauen zu schöpfen.»

Wieder die Nummer 1: Rafael Nadal holt in Rom gegen Zverev den Sieg. (Video: Tamedia, SRF)

Dass Nadal aus der Poleposition startet, hängt aber auch mit der Konkurrenz zusammen. Thiem, sein letzter Bezwinger auf Sand (und das gleich doppelt), stand zwar 2016/17 in den Pariser Halbfinals, holte aber dort gegen Nadal und Djokovic nur je sieben Games. Zverev, Sieger von München und Madrid, erreichte noch in keinem Majorturnier auch nur die Viertelfinals. Novak Djokovic hat seit seinem einzigen Paris-Sieg 2016 auf Sand nur noch ein Endspiel erreicht und dieses verloren. Auf all diese Gegner könnte Nadal erst im Final treffen.

Auch von den Schweizern, die ihm in fünf der zehn Endspiele gegenüberstanden, geht keine Gefahr aus. Roger Federer, der wegen eines Sponsortermins am Donnerstag in Paris weilte, kehrt erst in Stuttgart in zwei Wochen für die Rasensaison zurück, und Stan Wawrinka ist auf der Suche seiner Form.

Will Nadal die Nummer 1 bleiben, muss er das Turnier gewinnen

Der letztjährige Finalist und Sieger 2015 trainierte gestern auf dem Court Philippe Chatrier, beobachtet von seinem alten und neuen Coach Magnus Norman. Er fühle sich wohl, sagt Wawrinka. «Es gibt viel Positives, es geht aufwärts, das Knie hält. Aber zwischendurch habe ich halt auch schwächere Tage.» Wie im Viertelfinal von Genf, den er als Titelverteidiger gegen Marton Fucsovics 4:6, 0:6 verlor. Guillermo Garcia Lopez, sein Startgegner, dürfte mindestens so stark sein.

Während bei den Frauen gleich sechs Spielerinnen Roland Garros als Nummer 1 verlassen können, ist die Ausgangslage für Nadal etwas unangenehm: Will er an der Spitze bleiben, muss er das Turnier gewinnen, sonst rutscht er einmal mehr hinter Federer. «Daran denke ich nicht gross», bemerkt er dazu. «Schon in Rom sagte ich vor dem Final: Meine einzige Motivation ist der Titel, nicht die Nummer 1.» Es sei zwar besser, Erster zu sein als Zweiter oder Fünfter. «Aber was ich will und mich wirklich glücklich macht, ist das Gefühl, jedes Turnier spielen zu können, das ich möchte, und dabei wettkampffähig zu sein.» Genau wie in diesen Tagen vor seinem 14. French Open. (SonntagsZeitung)