Der Abweisende

Alexander Zverev eile der Ruf voraus, «arrogant, schnippisch und respektlos» zu sein, schrieb das «Tennis-Magazin» aus Hamburg, seiner Heimatstadt. Diesen Eindruck kann der 21-Jährige am Freitag im Interviewraum von Roland Garros nicht zerstreuen. Pressekonferenzen sind für erfolgreiche Tennisspieler zwar inflationär und mühsam, viele Fragen belanglos, unqualifiziert oder schon oft gehört. Doch bei keinem ist die Abneigung so spürbar wie bei ihm.

Dabei ist Zverevs Situation gerade vor diesem French Open speziell. Einerseits steht er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ist die Weltnummer 3 und Leader der Jahreswertung. Er gewann München und Madrid, stand in den Finals von Miami und Rom, wo er gegen Nadal 1:6, 6:1, 3:1 führte, als der Regen kam und er danach kein Game mehr gewann. Und doch sind viele Fragen an ihn negativ gefärbt – weil es sich hier um das French Open handelt, und damit um ein Grand-Slam-Turnier.

An diesen ist Zverev bisher vieles schuldig geblieben. Er stand noch nicht einmal in einem Viertelfinal, seine letzten Bezwinger hiessen Chung, Coric, Raonic und Verdasco. «Denken Sie daran, dass Sie an Majorturnieren noch keinen Top-50-Spieler geschlagen haben?», will ein Journalist wissen. Zverev: «Nein. Im Davis-Cup habe ich schon grossartige Spieler geschlagen, wie Kyrgios oder Ferrer. Das ist das Gleiche, da geht es auch über fünf Sätze.» Ehe er anfügt: «Wir alle wissen, dass ich irgendwann an einem Grand-Slam-Turnier einen Top-50-Spieler schlagen werde.»

Unmut und Besserwissen

Diese Antwort ist bezeichnend. Abgesehen davon, dass Davis-Cup-Begegnungen drei Tage dauern und Majorturniere zwei Wochen, streicht Zverev gerne seine Erfolge heraus. Als er auf die von der ATP propagierte «nächste Generation» angesprochen wird, reagiert er mit offenem Unmut. «Darüber haben wir nun schon einige Jahre gesprochen. Ich denke, die Besten unserer Generation sind die jetzige Generation und sollten nicht als nächste bezeichnet werden. Ich bin ja jetzt die Nummer 3.»

Als ein deutscher Journalist später wissen will, welche Erwartungen er vor diesem Grand-Slam-Turnier habe nach seiner «Supersandsaison», sagt Zverev: «Meine sind gut. Es wird zwar viel darüber geschrieben, dass ich noch keinen Grand-Slam-Final oder was weiss ich erreicht habe. Aber ich bin erst 21, das ist normal. Ich mache mir da weniger Sorgen als ihr.» Denn: «Ich weiss, wenn ich mein bestes Tennis spiele, habe ich gegen jeden eine Chance.»

Dabei hat sich Zverev in seinen Interviews gegenüber den Anfängen schon klar verbessert, speziell im deutschen Teil. Viele zusätzliche Sympathien trägt ihm seine abweisende Art aber nicht ein. Gerade in Deutschland ist sein Image zwiespältig. «Es ist nicht wie bei Boris Becker», sagt ein Reporter aus Deutschland. «Immer wieder hört man böse Kommentare, etwa, er sei gar kein Deutscher, sondern ein Russe.»

Zverevs Eltern, beide Tennislehrer und frühere Profis aus Sotschi, kamen erst 1991 nach Deutschland. Dass Vater und Coach Alexander senior, der bis auf ATP-Rang 175 vorstiess, als so zielstrebig, ehrgeizig und wortkarg gilt, dass ihn einige «Brummbär» nennen, ist des Sohnes Popularität auch kaum zuträglich. Mutter Irina, die es bis auf etwa Rang 300 schaffte, hält sich im Hintergrund. Sie war bei der Heirat erst 17.

Zverevs Grand-Slam-Situation erinnert an jene des jungen Roger Federer. Auch der grosse Abwesende in Paris erlitt an diesen Turnieren immer wieder Rückschläge, als er bereits in den Top 10 stand und viele Grosses erwarteten. Den Durchbruch schaffte der heute 20-fache Grand-Slam-Sieger erst in seinem 17. Anlauf, kurz vor dem 22. Geburtstag. Zverev hat also noch viel Zeit. Und er ist spielerisch zu stark und zu zielorientiert, als dass er nicht auch auf dieser Stufe die Siegformel finden sollte. Schon jetzt gilt er für viele als der beste Spieler ohne Grand-Slam-Titel – vor Leuten, die deutlich älter sind wie Kei Nishikori, Milos Raonic oder Grigor Dimitrov.

Sascha, wie er genannt wird, wuchs dank seinem neun Jahre älteren Bruder Mischa, der auf ATP-Rang 52 steht, praktisch auf der Profitour auf. Er weiss viel und lernt schnell. Auch, welche Fallen an Grand Slams lauern: «Ich darf nicht vorausschauen, wie ich es am US Open gemacht habe, sondern muss mich nur auf die nächste Partie konzentrieren», hat er erkannt, «der Rest ergibt sich von selbst.» Im Gegensatz zu den Masters-Turnieren, von denen er schon drei gewonnen hat, sind an den Grand Slams nicht fünf Siege über best of 3 zum Titel nötig, sondern sieben über best of 5, verteilt auf zwei Wochen. Da bleibt viel Zeit nachzudenken. «Das sind die Turniere, über die geredet wird», weiss Zverev. «Wenn du gewinnst, steht dein Name mit goldener Handschrift in den Geschichtsbüchern.»

(Tages-Anzeiger)