Der Fuss hält – Bencic gelingt der Auftakt

Die wichtigste Frage im Vorfeld des US Open war: Hält der Fuss von Belinda Bencic, nachdem sie kürzlich am Masters von Cincinnati gegen Viktoria Azarenka aufgeben musste?

Ganz fit schien Bencic (WTA 12) zwar nicht, dennoch wurde sie in ihrem Auftaktspiel in New York ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte die Nummer 142 der Welt, ohne brillieren zu müssen. Bereits die bisherigen zwei Duelle hatte die 22-jährige Ostschweizerin gegen die Luxemburgerin, deren beste Klassierung Rang 66 war, für sich entschieden.

Leistungssteigerung

Bencic musste zwar gleich zu Beginn ein Break und einen 0:2-Rückstand hinnehmen, den sie kurz darauf aber wieder wettmachte. Obschon ihre Quote der ersten Aufschläge zu Beginn sehr bescheiden war, kam sie immer besser ins Spiel und schloss den ersten Satz mit einer herrlichen Rückhand ab.

Auch in der Folge leistete Minella nicht allzu viel Gegenwehr. Zu harmlos und zu fehlerhaft war die Luxemburgerin, um Bencic ernsthaft gefährden zu können. Bei der Ostschweizerin klappte zwar vieles noch nicht, von den beiden war sie aber die konstantere Spielerin. Und ihr Service wurde im Verlauf der Partie besser. So gewann sie letztendlich nach einer Stunde und sieben Minuten, ohne wirklich gefordert worden zu sein.

Die wichtigste Erkenntnis war jedoch: Bencics Fuss hält. So steht sie nach dem frühen Ausscheiden von Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic als erste Schweizerin in der 2. Runde.

Boom right now Bencic with the routine W, everyone have a listen to our podcst with ?@BelindaBencic? https://t.co/8fcYdlYLUz #swissmiss #hoppschwiiz #usopen pic.twitter.com/WUYEs1c5Ap