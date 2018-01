Die Milliardenbaustelle

Heinz Günthardt kommt seit Anfang der 90er-Jahre regelmässig ans Australian Open. Erst als Coach von Steffi Graf, inzwischen längst als Experte des Schweizer Fernsehens. Dennoch hatte der Zürcher dieses Jahr das Gefühl, schon lange nicht mehr hier gewesen zu sein. «Alles ist anders als bisher, man muss sich komplett neu orientieren», stöhnte er. Tatsächlich sind die Organisatoren von Tennis Australia, was ihr Schmuckstück betrifft, in einen Aktionismus verfallen, von dem einem schwindlig werden kann. Nichts ist vor ihnen sicher – bis hin zu den Schiedsrichterstühlen, die neu elektronisch hochfahrbar sind.

Als das Australian Open 1988 von der beschaulichen Kooyong-Anlage, wo noch auf Rasen gespielt wurde, an den Yarra River am Fusse der Downtown verlegt wurde, war der Flinders Park, wie er damals benannt wurde, eine überschaubare, nette Sportanlage. Wer Luftaufnahmen von damals und heute vergleicht, reibt sich die Augen. In seinen dreissig Jahren hat sich der Melbourne Park, wie er seit 1997 heisst, auf alle Seiten und selbst in die Höhe ausgebreitet, ist eine ultramoderne Unterhaltungsstätte geworden, ein Tennis-Europapark mit Konzertbühne, Pubs, Restaurants aus aller Welt und aller Preisklassen. Wer keine Lust auf Tennis hat, kann sich hier auch problemlos neben den Courts vergnügen, auch die Kinder.

Die Politik am Gängelband

Die Anlage in Schwung zu halten und immer weiter zu modernisieren, ist nicht ganz billig. Möglich ist dieser rastlose Renovations- und Expansionsdrang auch nur dank dem finanziellen Support des Bundesstaates Victoria. Dieser wird angekurbelt von der Angst, die sportverrückte Stadt könnte ihren Grand-Slam-Status an eine andere verlieren, etwa in Asien oder – noch schlimmer – an den grossen Rivalen Sydney. Mit diesen Schreckensszenarien drohend, hat Tennis Australia die lokalen Politiker am Gängelband, da rollen die Millionen.

Seit 2014 wurden von diesen für drei Renovationsrunden der Anlage 1025 Millionen australische Dollar gutgeheissen. Das wären aktuell etwa 760 Millionen Franken. Gemäss den Veranstaltern garantieren diese Investitionen, dass das Grand-Slam-Turnier bis mindestens 2036 in Melbourne bleibt.

Im April vergangenen Jahres wurde der dritte und mit 271,6 Millionen aus­tralischen Dollar günstigste Teil vorgestellt. Die Arbeiten werden kommendes Jahr aufgenommen. Sie sehen ein weiteres, in den Boden versenktes Hauptstadion für 5000 Zuschauer vor, ein hochmodernes ­Medien- und Broadcast-Zentrum, eine neue grosse Terrasse und weitere massive Verbesserungen der Infrastruktur, die auf noch grössere Zuschauermassen ausgerichtet wird. Das Australian Open, lange das Schlusslicht unter den vier Grand-Slam-Turnieren, ist inzwischen jenes mit der grosszügigsten, modernsten und vielseitigsten Anlage inklusive drei Stadien mit schliessbaren Dächern sowie dem grössten Zuschaueraufkommen, vor dem US Open.

Der Tagesrekord steht bei 82'909, verteilt auf zwei Sessionen, angereist aus aller Welt. Mit dem Umzug aus Kooyong in die Stadt waren die Zuschauerzahlen 1988 auf einen Schlag fast verdoppelt worden, auf 266'436. Inzwischen steht das Total bei 728'763, und das dürfte nur eine Zwischenmarke sein.

Im zweiten Teil der «revolutionären Renovation» (Eigenwerbung), der bis 2019 abgeschlossen sein soll, wurde in diesem Jahr ein neues, achtstöckiges Gebäude in Betrieb genommen, namens Tennis Headquarter. Dieses beherbergt auch das Medienzentrum – allerdings nur während einer Übergangsphase. Diese Etappe beinhaltet auch eine zusätzliche neue Fussgängerbrücke sowie etwelche Verbesserungen in der Rod-Laver-Arena.

Alles neu hinter den Kulissen

Das multifunktionelle Hauptstadion – 2007 Schauplatz einer Schwimm-WM, für die ein temporäres 50-Meter-Becken erstellt wurde – erhält etwa einen neuen, dreistöckigen Eingangskomplex. Zufahrten und Umladestationen wurden vergrössert, neue Parkplätze und Aufenthaltsräume für Künstler und Spieler gebaut. In einer ersten Erneuerungsphase war schon die Margaret-Court-Arena überdacht und vergrössert worden, dazu entstand ein Leistungszentrum mit 21 Courts mit unterschiedlichen Belägen, davon 8 in der Halle.

Als Spieler war Heinz Günthardt erstaunlicherweise nie in Melbourne im Einsatz – und doch ist das bezeichnend: Bis 1985 fand das Turnier zur Vorweihnachtszeit statt und war das unbedeutendste der Majors, dazu für die meisten Spieler allzu weit entfernt. Inzwischen würde keiner mehr freiwillig darauf verzichten, sein Glück am Yarra River zu suchen.

(Tages-Anzeiger)