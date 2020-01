Roger Federer kam an seinem 21. Australian Open gegen die Weltnummer 100, Tennys Sandgren, zu seinem wohl unwahrscheinlichsten Comeback-Sieg. Gegen den Amerikaner verwertete er nach 3:31 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, worauf er mit Ovationen gefeiert wurde. Auf dem Weg in seinen 15. Halbfinal in Melbourne, seinem 46. insgesamt an Grand-Slam-Turnieren, hatte er im vierten Satz sieben Matchbälle abwehren können.

Federer gewann damit zum 24. Mal eine Partie, nachdem er nur noch einen Punkt vor dem Ausscheiden entfernt gewesen war. Mehr Matchbälle als gegen Sandgren hatte er noch nie annullieren können. Sieben hatte er schon 2003 in Cincinnati gegen Scott Draper überstanden. «Wie in der Welt sind Sie der Sieger in diesem Match?», fragte ihn Jim Courier im Siegerinterview. Er habe nur gehofft, dass ihm der Amerikaner keinen Winner reinhaue, er habe nichts mehr unter Kontrolle gehabt. Diesen Sieg verdiene er nicht, aber sei umso glücklicher, so Federer.

Gegen Sandgren wartete im Viertelfinal ein ganz anderer Test als in den ersten drei Runden. Erstmals musste er tagsüber antreten, wenn die Bedingungen wesentlich anders, schneller sind. Und noch dazu gegen einen Gegner voller Selbstvertrauen, der nichts mehr zu verlieren hatte, nachdem er den ersten Satz verloren hatte.

Verwarnung gegen Federer

Nachdem der grosse Favorit den zweiten Satz aber mit einem sehr schlechten Game eröffnet hatte und erstmals gebreakt worden war, änderte sich die Geschichte. Federer war plötzlich nur noch ein Schatten seiner besten Tage. Er verlor neun der nächsten elf Games, und als er 0:3 zurücklag, bestätigten sich die Vermutung, dass er körperlich angeschlagen war. Er bezog ausserhalb des Courts ein medizinisches Time-out. Marijana Velijovic, die Schiedsrichterin, hatte zudem eine Verwarnung gegen Federer ausgesprochen, weil er gemäss einer Linienrichterin geflucht hatte. Eine sehr harte Sanktion, die gemäss Experten dutzendfach geschieht, ohne gebüsst zu werden.

Das Gesicht der Partie aber änderte sich vorerst nicht mehr markant. Sandgren hatte schon vorher grosse Partien am Australian Open gewonnen und genoss seinen Moment im Rampenlicht, spielte sich Punkt um Punkt seinem vermeintlich grössten Sieg entgegen. Zu eingeschränkt war Federer, der in der Folge alles tat, längere Grundlinienduelle zu vermeiden. Er war läuferisch sichtbar gehemmt und als Rückschläger harmlos. Trotzdem konnte er Sandgren nochmals prüfen, als er im zehnten Game des vierten Satzes drei Matchbälle abwehrte und sich noch einen Breakball erspielte, den ersten seit langem.

Im Halbfinal wartet Djokovic oder Raonic

Sandgrens vier weitere Matchbälle kamen im Tiebreak, in dem Federer 3:6 zurückfiel. Ein Rückhandfehler des Gegners, ein Aufschlagpunkt und ein Vorhandwinner brachten ihm das 6:6. Beim siebten Matchball gewann er einen Ballwechsel mit dem 19. Schlag, einem tückischen Slice. Als Federer seinen zweiten Satzball zum 10:8 verwertete, war das Unwahrscheinliche plötzlich wieder möglich.

Tatsächlich war nun auch Sandgren angeschlagen, körperlich und mental, während Federer wieder frischer wurde, sich besser bewegte und besser servierte. Nach dem Break zum 4:2 hatte er keine Mühe, seinen sechsten Fünfsätzer in Folge in Melbourne zu gewinnen.

Nach den Nummern 75, 41, 47, 67 und 100 wartet im Halbfinal am Donnerstag nun ein Gegner von anderem Kaliber: Milos Raonic oder, eher, Novak Djokovic, der grosse Favorit. Die beiden spielen in der Abendsession gegeneinander. Wenn er sich nicht markant steigere, werde er keine Chance haben, blickte Federer voraus.