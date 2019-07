Diese Asse bringen Federer den nächsten Rekord

Die Liste von Roger Federers Rekorden ist ellenlang. Darunter finden sich wichtige Bestmarken wie die 20 Grand-Slam-Titel oder die 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, aber auch solche, die normalerweise weniger Beachtung erfahren. Am frühen Freitagabend kam im Wimbledon-Halbfinal gegen Rafael Nadal eine solche Bestmarke dazu.

Es stand 4:4 im ersten Satz, der Spanier hatte gerade auf 30:30 gestellt und den Druck auf den Baselbieter erhöht. Federer hatte jedoch die passende Antwort, er schlug ein Ass und dann gleich noch eines, womit er das Game gewann. Es waren seine Asse 1397 und 1398 am prestigeträchtigsten Turnier. Damit überflügelte er den vorherigen Rekordhalter Goran Ivanisevic, den kroatischen Wimbledon-Champion von 2001.

Another record goes the way of @rogerfederer ????#Wimbledon pic.twitter.com/POFYhs74l6