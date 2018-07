Djokovic gewinnt das Halbfinal-Drama

Novak Djokovic erreicht zum 5. Mal einen Wimbledon-Final. Der Serbe gewinnt den am Freitag vertagten Halbfinal gegen die Weltnummer 1 Rafael Nadal 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Djokovic trifft am Sonntag auf den als Nummer 8 gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.

Es war nach dem 26:24 im fünften Satz von Kevin Anderson gegen John Isner am Freitag der zweitlängste Halbfinal der Wimbledon-Geschichte. Als am Freitagabend wegen der Rücksicht auf die Anwohner um 23.00 Uhr abgebrochen wurde, führte Djokovic mit 2:1 Sätzen. Bereits das erste Game nach der Wiederaufnahme am Samstag, erneut bei geschlossenem Dach, dauerte eine Viertelstunde. Nadal war zunächst effizienter und glich nach einem Zwischenspurt vom 3:3 zum 6:3 aus.

Nadal nahe dran am Sieg

Im Entscheidungssatz hätte die Partie dann auf beide Seiten kippen können. Nadals beste Chancen auf den Sieg kamen im fünften Satz bei 4:4, als er zwei Breakchancen nicht nutzen konnte, und dann nochmals bei 7:7, als er sogar drei Möglichkeiten hatte. Doch auch Djokovic hatte seine Chancen, zum Beispiel einen Breakball bei 4:3 sowie einen ersten Matchball bei 8:7. Seinen zweiten Matchball verwertete er dann dank eines Vorhandfehlers von Nadal nach fünfeinviertel Stunden zum 10:8.

Djokovic verwertet den zweiten Matchball (Video: SRF)

Es war im 52. Duell der beiden, das erst zum dritten Mal über fünf Sätze ging, der 27. Sieg von Djokovic. Die auf Platz 21 abgerutschte ehemalige Nummer 1 der Welt spielte dabei so gut wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Djokovic strebt in Wimbledon seinen vierten Titel nach 2011, 2014 und 2015 an, den ersten bei einem Grand-Slam-Turnier seit dem French Open 2016. (dho/sda)