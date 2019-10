Ein schmerzhafter Auftakt für Belinda Bencic

Belinda Benic kam nach dem Turniersieg in Moskau mit viel Selbstvertrauen in die 12-Millionen-Stadt im Süden Chinas. Zwischen den beiden Debütantinnen entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Barty konnte sich auf ihren guten Service verlassen und geriet bei eigenem Aufschlag nur selten in Bedrängnis, Bencic hielt mit druckvollem Spiel dagegen und fühlte sich im Verlauf der Partie des ersten Satzes immer wohler.

Plötzlich unterliefen der Australierin einige unerklärliche Fehler, auch ihr Aufschlag war nicht mehr so souverän. Die Folge davon war eine unerwartete Breakchance für Bencic, die sie zur 6:5-Führung nutzte und den ersten Satz sicher nach Hause brachte.

Die Sicherheit plötzlich weg – und Fussprobleme

Diesen Schwung konnte Bencic nicht in den zweiten Satz mitnehmen und musste gleich ein Break hinnehmen. Barty reduzierte die Anzahl Eigenfehler, nachdem es im ersten Durchgang noch deren 20 gewesen waren (gegenüber 9 von Bencic). Während sich die Australierin steigerte, geriet die Ostschweizerin in eine Baisse. Nichts wollte mehr klappen, zudem schien sie Fussschmerzen zu haben. Sie bewegte sich nicht mehr gut, die Sicherheit war komplett weg.

Bencic schüttelte nur noch den Kopf, beim Stand von 5:1 schien sie zu resignieren. Der Verlust des zweiten Satzes war die Folge. Sie benötigte ein Medical-Timeout und musste sich von einer Physiotherapeutin pflegen lassen. Grund waren Schmerzen im linken Fuss, der ihr schon in Cincinnati Probleme bereitet hatte.

Nachdem ihr Fuss behandelt worden war, schien sich Bencic im Entscheidungssatz wieder besser zu bewegen. Sie kämpfte, versuchte es, dennoch musste sie das Break zum 1:2 hinnehmen. Es war so etwas wie eine Vorentscheidung. Der Glaube war weg, die Gegenwehr kaum mehr vorhanden. Das einzige Rezept war ein Spiel mit vollem Risiko und kurzen Ballwechseln. Doch dieses Unterfangen war hoffnungslos. Bencic musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Die Hoffnung ist, dass sie sich rasch erholt und das Turnier am Dienstag fortsetzen kann.

Auftaktspiel an Osaka

Australian-Open-Gewinnerin Naomi Osaka war mit einem hart umkämpften Sieg in die WTA Finals gestartet. In der Roten Gruppe rang die Weltranglistendritte aus Japan die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 nieder. (rom/dpa)