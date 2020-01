Eine Milliarde für den Fortschritt

58'637 Zuschauer strömen zur zweiten Tagessession in den Melbourne Park, über dem endlich weder Rauch- noch Regenwolken die Sonne verdecken – Rekord für einen Dienstag. Doch selbst die Stammgäste unter ­ihnen müssen sich neu orientieren. Die einzige Konstante der Anlage ist, dass sie sich permanent wandelt. Da wird abgerissen, renoviert, neu gebaut. Seit Jahren. «Es gibt kein anderes Turnier auf der Welt, das sich ständig bemüht, die Infrastruktur für Fans, Spieler und ­Medien so zu perfektionieren wie dieses», sagt Novak Djokovic. «Melbourne ist das spielerfreundlichste Grand-Slam-Turnier, das wir haben.»

Keiner würde dem Rekord­sieger, Titelverteidiger und Favoriten da widersprechen. «Es ist schon sehr angenehm hier», sagt auch Stan Wawrinka nach seinem Startsieg gegen Damir Dzumhur. «Selbst an einem Tag wie diesem, an dem fast alle Spielerinnen und Spieler im ­Einsatz sind, hat es genügend Platz für alle.» Gleich 96 Einzel stehen wegen des Regens vom Vortag auf dem Programm.

«Beste Sportstätte der Welt»

Turnierchef Craig Tiley bezeichnet den Melbourne Park unbescheiden als «beste Sport- und Unterhaltungsstätte der Welt, und zwar ausnahmslos». Wahrscheinlich hat er auch recht. ­Dabei war das Australian Open einst das Mauerblümchen unter den vier Grand Slams. «Noch ein, zwei Jahre unter diesen idyl­lischen, unmodernen Bedingungen, und das Turnier wäre ­wegen Bedeutungslosigkeit geschlossen worden», schrieb die «SonntagsZeitung» zu den letzten Austragungen im Kooyong-Stadion, wo bis 1986 und auf Rasen ­gespielt wurde. Viele der besten Spieler hielten es nicht für ­notwendig, dort anzutreten.

Mit seinen Investitionen und inzwischen drei schliessbaren Arenen überholte das Australian Open die Grand-Slam-Rivalen und zwang diese zum Nachrüsten. In Flushing Meadows (New York) erhielt das gigantische ­Ashe-Stadion des US Open 2018 ein schliessbares Dach, obwohl dies früher als technisch unmöglich galt. In Wimbledon bekam nach dem Centre Court im vergangenen Jahr auch Court 1 ein Schiebedach. Und in Paris verfügt ab diesem Jahr nun wenigstens der Court Philippe Chatrier über ein solches.

Die neue Zeitrechnung begann in Australien 1988 mit dem Umzug in den Flinders Park, der 1995 in Melbourne Park umgetauft wurde. In den vergangenen zehn Jahren ist darin ein hektischer Aktionismus entstanden, folgt eine Modernisierung und Ausdehnung der nächsten, ist die Anlage eine permanente, wenn auch während des Turniers schön abgedeckte Baustelle. Wie ein Krake breitet sie sich immer weiter aus. Inzwischen reichen ihre Tentakel bis an die Pforte der Innenstadt mit dem Business District, der Flinders Station (Hauptbahnhof) und dem Federation Square. Von dort führen wie bei einem Vergnügungspark breite Fusswege entlang des Yarra River zu den Stadien, Aussenplätzen, Restaurationsbetrieben und zum nationalen Tenniszentrum. Vorbei am immer grösser werdenden Ballpark für Kids, einem hohen Karussell und der «AO Live Stage», einer ­Musikbühne mit professionellen Ausmassen. Hier treten während des Turniers täglich erstklassige Musiker auf, selbst der Brite Billy Idol wurde angekündigt.

Über 800'000 Zuschauer erwartet

«Das Australian Open hat den grössten Grand-Slam-Fussabdruck der Welt», sagt Tiley voller Stolz, «es übernimmt die Stadt.» Wer die Anlage von Westen nach Osten durchqueren will, muss denn auch etwas Zeit einplanen. Sie erstreckt sich über zwei Kilometer bis zur Richmond Station, und nicht immer geht es zügig vorwärts. 2019 kamen insgesamt 796435 Zuschauer, und dieser Rekord dürfte dieses Jahr gebrochen werden. Zur ersten Austragung hier waren 1988 dreimal weniger Leute gekommen.

Inzwischen hat die Anlage die dritte und letzte Stufe eines Erneuerungsplans erreicht, der vor zehn Jahren begann und für den damals rund eine Milliarde Australische Dollar bewilligt wurden, zum jetzigen Kurs etwa 660 Millionen Franken. Zu dieser Etappe gehören der Bau einer teilweise versenkten, 5000 Zuschauer fassenden Mehrzweckarena sowie – schon wieder – ein neues Medien- und Funktionszentrum. Im vergangenen Jahr ist vor der Rod-Laver-Arena ein vierstöckiges Gebäude für die Spieler eröffnet worden, das wegen seiner abgerundeten Aussenform «Player Pod» genannt wird. In der Laver-Arena wurden seither alle Sitze ausgetauscht, die Verpflegungsmöglichkeiten und Verbindungswege werden permanent optimiert.

Der australische Tennisverband setzte die lokale Regierung in der Projektierungsphase mit der Drohung unter Druck, die Stadt könnte das Grand-Slam-Turnier ohne entsprechende Investitionen an eine asiatische Metropole oder – noch schlimmer – an das rivalisierende ­Sydney verlieren. Und weil sich Melbourne, Austragungsort der Olympischen Spiele 1956, selber gerne als «Sporthauptstadt» sieht, half die Regierung finanziell grosszügig mit. Dafür kann Daniel Andrews, Premier des Bundesstaates Victoria, die Gäste nun ohne falsche Scham zum «grössten Sportanlass der süd­lichen Hemisphäre» begrüssen. Ein Attribut, das man sich schon etwas kosten lassen darf.

Computertanimation: So soll der Melbourne Park am Ende der dritten Bauetappe aussehen.