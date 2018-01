«Er humpelte schon seit Tagen herum»

Das war ein Quickie. Nur gerade 62 Minuten brauchte Roger Federer, um zum siebten Mal in den Final des Australian Open einzuziehen. Bei 1:6, 2:5 schüttelte sein südkoreanischer Herausforderer Hyeon Chung den Kopf und Federer die Hand. Hatte der 21-Jährige in den ersten Games noch sein grosses Potenzial angedeutet, bewegte er sich im zweiten Satz zusehends schlechter. Auch ein Verletzungs-Timeout bei 1:4 im 2. Durchgang, bei dem Chungs Blasen am linken Fuss behandelt wurden, nützte nichts mehr.

«Ich hatte schon oft Blasen und weiss, wie weh sie tun», gab sich Federer mitfühlend. «Irgendwann geht es einfach nicht mehr.» Eine Überraschung war Chungs Verletzung für ihn aber nicht: «Ich wusste schon vor dem Match, dass er auf den Felgen ist. Er humpelte in der Garoderobe schon seit Tagen herum.» Federer bezeichnete den Sieg im Platzinterview mit Jim Courier als «bittersüss». Doch als er den Court verlassen hatte, blickte er bereits voraus aufs Endspiel gegen Marin Cilic vom Sonntag. Kurioserweise hatten sich die beiden in der Winterpause zufällig auf den Malediven getroffen und da auch ein paar Bälle miteinander geschlagen.

Und nun duellieren sie sich also um den Australian-Open-Titel. Federer gewann gegen Cilic zwar acht von neun Duellen, doch seine einzige Niederlage war eine bittere: 2014 im Halbfinal des US Open, als für den Schweizer der Weg zum Titel nach dem Aus von Novak Djokovic frei schien. «Damals zerstörte er mich», sagte Federer, von Courier auf jene Partie angesprochen. An die letzten Begegnungen hat der 36-Jährige aber bessere Erinnerungen: 2016 schlug er den Kroaten im Wimbledon-Viertelfinal nach drei abgewehrten Matchbällen, 2017 gleicherorts im Final locker in drei Sätzen.

Federer: «Cilic ist ein anderes Kaliber»

Cilic litt damals wie nun Chung unter Blasen, spielt die Partie aber fertig. Im zweiten Satz weinte der Kroate damals bei einem Seitenwechsel bitterlich ins Handtuch. Federer hat grossen Respekt vor Cilic: «Er ist noch ein ganz anderes Kaliber. Er hat alles, um grosse Titel zu gewinnen. Er kann offensiv spielen, glaubt an sich und schlägt exzellent auf. Ich erwarte, dass er viel stärker sein wird als im Wimbledon-Final. Zumal er zwei Tage frei hat, am Sonntag sicher frisch sein wird.»

Bilder: Roger Federer steht im Final von Melbourne

Nach einem Turnier der Überraschungen duellieren sich also mit Federer und Cilic die Weltnummern 2 und 6 um den Sieg. Wie Cilic, der bereits am Donnerstag in den Final einzog, dürfte auch Federer frisch sein. Er ist zum sechsten Mal ohne Satzverlust in einen Major-Final gestürmt, zweimal gab er auch da keinen Satz ab: 2007 am Australian Open (gegen Fernando Gonzalez) und in Wimbledon 2017 gegen Cilic. Ob das ein gutes Omen ist? (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)