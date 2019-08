Fast ein Mitternachtstango für Federer

Es war in New York schon fast Mitternacht, als Roger Federer seinen Startsieg bejubeln durfte. Wie in Wimbledon gab er zum Auftakt einen Satz gegen einen Aussenseiter ab, ehe er die Partie umbog. Damals hatte er gegen den Südafrikaner Lloyd Harris gepatzt, diesmal gegen Sumit Nagal, die Weltnummer 190. Der Inder gewann bei seinem Grand-Slam-Debüt den ersten Satz, verlor dann aber doch noch halbwegs standesgemäss 6:4, 1:6, 2:6, 4:6.

Er sei noch etwas eingerostet gewesen, resümierte Federer danach. Aber zum Glück habe er nach dem ersten Durchgang seine Fehler reduzieren können und besser aufgeschlagen. «Am Schluss spielte ich okay», urteilte er. Immerhin schaffte er es noch, dass seine Winner (62) seine unerzwungenen Fehler (57) übertrafen. Weiter geht es für ihn gegen den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 99), gegen den er die ersten beiden Duelle 2015 locker gewonnen hat. «Ein guter Typ, mit dem ich oft trainiere», sagte Federer über Dzumhur.

Auch Stan Wawrinka musste kämpfen für seinen ersten Sieg. Gegen den 18-jährigen Südtiroler Jannik Sinner (137), der sein grosses Talent unter Beweis stellte, musste er ebenfalls über vier Sätze gehen. «Ich habe in letzter Zeit nicht so oft gewonnen und spiele deshalb zeitweise zu zögerlich», sagte der Romand. Aber jeder Sieg helfe, damit die Selbstverständlichkeit zurückkehre, die es brauche. Den nächsten würde er gerne gegen den Franzosen Jeremy Chardy (74) holen, gegen den er im Head to Head mit 5:0 führt.