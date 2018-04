Federer im afrikanischen Schulzimmer

Der 36-jährige Schweizer Tennis-Star engagiert sich über seine Stiftung schon seit sieben Jahren dafür, die Ausbildung im afrikanischen Binnenland zu verbessern. Roger Federer hatte in Sambias Hauptstadt Lusaka den Präsidenten Edgar Lungu und andere politische Vertreter getroffen, bevor er im Osten des Landes drei verschiedene Schulen besuchte. Er traf dabei Kinder und Eltern und assistierte Lehrern bei einer Schulstunde.

Mit lokalen Partnern unterstützt die Roger Federer Foundation 2300 Schulen in Sambia. Bisher haben 220'000 Kinder vom Programm profitiert. Bis Ende Jahr wird die Stiftung 5,1 Millionen Dollar in Sambia investiert haben, wie es in einer Mitteilung der Stiftung heisst.

Die Roger Federer Foundation, die auch für das Video verantwortlich zeichnet, engagiert sich seit fast 15 Jahren für die Ausbildung von in Armut lebenden Kindern in Afrika und der Schweiz. In diesem Jahr werden für 7,5 Millionen Franken 18 Projekte in Botswana, Malawi, Namibia, Südafrika, Sambia, Zimbabwe und der Schweiz unterstützt. (fal/sda)