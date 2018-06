Federer noch einen Sieg von der Nummer 1 entfernt

Nach dem 6:4, 6:4 gegen den Argentinier Guido Pella im Viertelfinal fehlt Roger Federer noch ein Sieg zur Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste. In seinem zweiten Match nach der fast dreimonatigen Pause bekundete der Schweizer keine grossen Probleme. Ein Break pro Satz reichte dem 36-jährigen Baselbieter zum souveränen, in 65 Minuten herausgespielten Sieg gegen Pella, der vor seinen zwei Erfolgen in dieser Woche in Stuttgart auf Rasen keinen Match gewonnen hatte.

Am Samstag steht Federer entweder dem Australier Nick Kyrgios (ATP 24) oder dem Spanier Feliciano Lopez (ATP 33) gegenüber und spielt dabei sowohl um den Finaleinzug als auch die Nummer 1 im ATP-Ranking, die derzeit Rafael Nadal inne hat. Gegen Kyrgios spielte er zweimal: 2015 in Madrid verlor er in drei Tiebreaks, 2017 in Miami gewann er in drei Tiebreaks. Gegen Lopez hat er alle 13 Begegnungen für sich entschieden, darunter die erste – und einzige auf Rasen – 2003 auf dem Weg zum ersten Wimbledon-Triumph.

Auf Kurs

Um als Weltranglisten-Leader nach Wimbledon zu gehen, benötigt Federer noch einen Sieg in Stuttgart und den 10. Turniererfolg nächste Woche in Halle. Dass er in seiner Vorbereitung auf Kurs ist, bewies er gegen Pella. Lange Zeit war er bei eigenem Service ungefährdet. Bis zum 4:2 im zweiten Umgang gab er nur gerade vier Punkte ab, wenn er aufschlug. Erst in der Schlussphase war der 36-Jährige mehr gefordert, wehrte die zwei einzigen Breakchancen des Südamerikaners im letzten Game aber souverän ab. (sda/sel/fal)