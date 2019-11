Federer spielt am Sonntagabend gegen Thiem

Roger Federer (ATP 3) trifft an den ATP-Finals in London in der Gruppe Björn Borg auf Novak Djokovic (ATP 2), Dominic Thiem (ATP 5) und Matteo Berrettini (ATP 8). Die Gruppe Andre Agassi setzt sich aus Rafael Nadal, Daniil Medwedew, Alexander Zwerew sowie Stefanos Tsitsipas zusammen.

Gegen Djokovic (22:26) und Thiem (2:4) weist Federer eine negative Bilanz auf, die einzige Partie gegen Berrettini gewann er heuer in Wimbledon souverän. Federer trifft am Sonntag um 21 Uhr Schweizer Zeit auf Thiem, Djokovic bestreitet am Nachmittag gegen Berrettini das erste Einzel.

Wenn sich die Top 8 der Welt in der O2-Arena zum Rendez-vous treffen, gibt es selbstredend keine schwachen Gegner. Doch die Borg-Gruppe scheint eine Nuance stärker besetzt, zumal sie die Gewinner der drei letzten Hallenturniere vereint: Djokovic (Paris-Bercy), Federer (Basel) und Thiem (Wien). Dazu kommt, dass Rafael Nadal ein Fragezeichen darstellt. Der Mallorquiner, der in Paris-Bercy nicht zum Halbfinal angetreten ist, will trotz leichter Bauchmuskelzerrung in London antreten. Am Donnerstag oder Freitag wolle Nadal mit dem Aufschlagtraining beginnen, liess dessen Medienmanager verlauten.

Umfrage Gewinnt Roger Federer die ATP-Finals? Ja. Federer holt zum siebten Mal den Titel.

Nein. In den Halbfinals ist Schluss.

Nein. Federer scheitert bereits in der Gruppenphase.

(ädu)