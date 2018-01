Federer lässt Gasquet keine Chance

Nach knapp zwei Stunden stand der 6:2, 7:5 und 6:4 Sieg über den Franzosen Richard Gasquet fest. Die Vorentscheidung in der Rod Laver Arena fiel Ende des zweiten Satzes. Mit einem Vorhandwinner, einem Return auf die Linie und einem Rückhand-Passierball erspielte sich Federer auf brillante Art und Weise einen Satzball, den er dank eines Fehlers von Gasquet zur 2:0-Satzführung nutzte.

.@RogerFederer is through to the 4R where he will face Marton #Fucsovics!



???????????? #AusOpen pic.twitter.com/d5SBpkoTuU