Federer und Zverev lassen das Publikum toben

Sie bekamen ihn dann doch noch, ihren Helden. Und Roger Federer lieferte bei seinem ersten Auftritt vor dem frenetischen Genfer Publikum an der Seite von Alexander Zverev. Der Baselbieter und der Hamburger schlugen im abschliessenden Doppel am Freitagabend Denis Shapovalov/Jack Sock 6:3, 7:5, weil sie sich gnadenlos effizient und nervenstark präsentierten.

Federer/Zverev mussten den Gegnern bei 16 Breakbällen nur ein Break zugestehen und wehrten im zweiten Durchgang sechs Satzbälle ab, während sie drei ihrer vier Möglichkeiten zu Servicedurchbrüchen nutzten. «Ich hatte eben zwei gute Coaches, einen auf dem Court und einen an der Seitenlinie. Ich konnte mein Hirn ausschalten, weil die beiden mir genau sagten, was ich bei jedem Punkt zu tun hatte», scherzte Zverev in Richtung Federer und Nadal, als er auf die vereitelten Chancen angesprochen wurde.

The great escape: #TeamEurope's @AlexZverev and @rogerfederer repel 15 of 16 break points to beat Sock and Shapovalov 6-3 7-5.



Team Europe leads Team World 3-1 after day 1 at #LaverCup 2019. pic.twitter.com/AyLkBjBMrh — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Dass das Team World nicht ohne Punkte dasteht, verdankt es Jack Sock. der US-Amerikaner, der 2019 wegen einer Daumenverletzung kaum gespielt hat und nur noch die Nummer 210 der Welt ist, hatte unerwartet Fabio Fognini bezwungen. Das 6:1, 7:6 war sein erster Sieg in diesem Jahr. «Es sind bestimmt alle überrascht, dass ich gewonnen habe», sagte Sock, «aber aus irgendeinem Grund scheinen am Laver-Cup alle ihr bestes Tennis abzurufen.»

What an upset!



Ranked world No.210 in singles, @JackSock levels things up for #TeamWorld on Day 1, def. Fabio Fognini 6-1 7-6(3).#LaverCup pic.twitter.com/CNrGZvQtZD — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Irgendwie typisch war, dass die engen Partien an die Europäer gingen. Shapovalov hatte den Tag mit einem 4:6, 7:5, 11:13 gegen Dominic Thiem eröffnet und auf dem Weg zur Niederlage drei Matchbälle vergeben. Es war ein Déjà-vu der bitteren Art für die Herausforderer, die die ersten beiden Austragungen des Laver-Cups äusserst unglücklich verloren hatten. Auch Taylor Fritz schien gegen Stefanos Tsitsipas auf dem Weg zu einer Überraschung, ehe er im Match-Tiebreak 7:10 unterlag. So starten die Aussenseiter mit einer kleinen Hypothek in den Samstag, an dem jeder Sieg zwei Punkte abwirft.

Genf. Laver Cup. Erster Spieltag (1 Punkt pro Sieg): Team Europa - Team World 3:1 (Zwischenstand nach dem 1. Tag). - Dominic Thiem (AUT) s. Denis Shapovalov (CAN) 6:4, 5:7, 13:11. Fabio Fognini (ITA) u. Jack Sock (USA) 1:6, 6:7 (3:7). Stefanos Tsitsipas (GRE) s. Taylor Fritz (USA) 6:2, 1:6, 10:7. Roger Federer/Alexander Zverev (SUI/GER) s. Denis Shapovalov/Jack Sock (CAN/USA) 6:3, 7:5. (kai)