Federer zerlegt US-Talent vor Heimpublikum

Roger Federer gelang bei seiner Rückkehr an die Swiss Indoors in Basel – nach einjährigem Unterbruch – ein Auftakt nach Mass. Der Rekordsieger setzte sich gegen den 19-jährigen Francis Tiafoe in gut einer Stunde 6:1, 6:3 durch und trifft nun auf den Franzosen Benoît Paire.



Roger Federer hatte vor seinem Erstrundengegner gewarnt. «Als jungen Wilden, der nach keinem Schema spielt», hatte er Tiafoe charakterisiert. Präsent waren die Erinnerungen an das Duell am US Open, als ihm der amerikanische Teenager in der 1. Runde alles abverlangte und er sich erst in fünf Sätzen durchgesetzt hatte. Aus dem Duell im Arthur-Ashe-Stadion schöpfte auch Tiafoe Mut und kündigte an, mit «sehr viel Energie zu spielen».



Traumstart des Maestros



Doch Tiafoe, der noch nicht geboren war, als Federer 1997 erstmals an seinem Heimturnier die Qualifikation bestritten hatte, musste schnell erkennen, dass im Vergleich mit dem Duell in New York vor allem Federer mehr Energie verspürte. Die Weltnummer 2 präsentierte sich gut erholt von ihrem Triumph vor neun Tagen in Shanghai.



Im umkämpften ersten Game schaffte er gleich das Break, nach gut einer Viertelstunde führte Federer bereits mit 4:0, wobei er mit einigen Zauberschlägen für Raunen und Staunen in der St. Jakobshalle sorgte. Auch danach liess der Lokalmatador nichts anbrennen. Das entscheidende Break im zweiten Satz gelang ihm beim Stand von 4:3, nach einer guten Stunde beendete Federer mit seinem ersten Matchball die Partie, in der er keinen einzigen Breakball abzuwehren hatte, und kam zu seinem elften Sieg in Basel in Serie.



Die Statistik spricht für Federer



Federers nächster Gegner ist am Donnerstag Benoît Paire (ATP 40), gegen den er alle vier bisherigen Duelle gewonnen hat. 2012 in Basel setzte sich Federer gegen den Franzosen klar in zwei Sätzen durch.



Basel. Swiss Indoors. Männer. Einzel, 1. Runde: Roger Federer (SUI/1) s. Frances Tiafoe (USA) 6:1, 6:3. David Goffin (BEL/3) s. Peter Gojowczyk (POL) 6:2, 7:5. Jack Sock (USA/5) s. Vasek Pospisil (CAN) 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Leonardo Mayer (ARG) s. Mischa Zverev (GER/8) 7:5, 7:5. Benoît Paire (FRA) s. Steve Johnson (USA) 6:3, 7:6 (7:4). - Federer trifft in der 2. Runde auf Paire.



Doppel. 1. Runde: Marc-Andrea Huesler/Nenad Zimonjic (SUI/SRB) s. Adrian Mannarino/Benoît Paire (FRA) 6:3, 4:6, 10:6.



(fsc/SDA)