Federer-Stiftung: 15'000 Tablets für die Bildung in Afrika

Kapstadt fiebert dem «Match in Africa» vom Freitag entgegen, der bei der sechsten Austragung erstmals in Afrika über die Bühne geht – nach Zürich (dreimal), Seattle und San Jose. «In Südafrika aufzutreten, ist für Roger sehr emotional», sagt Janine Händel, die Geschäftsführerin seiner Stiftung. «Als er jung war, verbrachte er dort oft mehrere Wochen im Jahr mit der Familie. Sie wohnten auf einer Farm, reisten herum. Die Gerüche, die Erlebnisse, das bleibt. Diese Kindheitserinnerungen waren für ihn sehr prägend.»

So bedeutend der Erlös aus diesem Schaukampf für die Stiftung ist, für Händel findet der wichtigere Termin bereits am Mittwoch statt, wenn Federer in Namibia Präsident Hage Geingob trifft. Denn im Staat im südwestlichen Afrika, der 1990 die Unabhängigkeit von Südafrika erlangte und rund 2,3 Millionen Einwohner zählt, lancierte die Foundation vor zwei Jahren ihre neue Strategie, die sich auf das Erlangen der Schulfähigkeit fokussiert.

«In der früheren Förderstrategie hatten wir rund zur Hälfte in die Frühbildung und zur Hälfte in die Primarschulbildung investiert», erklärt Händel. «Nun stellen wir die Verbindung zwischen diesen beiden Stufen her.» Die Stiftung wurde in Malawi auf dieses Thema aufmerksam, wo sie Kindergärten unterstützte. «Nur auf die Kindergartenstufe zu fokussieren, genügt nicht. Denn viele Kinder scheitern beim Übertritt in die Primarschule. Und es ist wichtig für die ganze Schulkarriere, dass den Kindern ein guter Start in die Primarschule gelingt.»

Der Übertritt ist komplex

Im südlichen Afrika wird die Vorschulbildung nur sehr spärlich finanziert. Und für die Herausforderungen der Transition gibt es kaum eine Sensibilisierung. Auch, weil der Übertritt komplex ist, verschiedene Bildungssektoren betrifft und so nur ganzheitlich gelöst werden kann. «Du kannst nicht einfach Bücher verteilen», sagt Händel. «Du musst Prozesse etablieren und alle betroffenen Akteure wie Eltern, Lehrer und Kindergarten-Lehrpersonen einbeziehen.»

Roger Federer auf Schulbesuch in Sambia im April 2018. (Foto: Instagram)

Die Bedeutung der Schulfähigkeit ist auch in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgehalten, die im September 2015 verabschiedet wurden. Da steht unter Punkt 4.2.: «Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Knaben Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind.» Doch wie erreicht man das? Händel nennt zwei Hauptkriterien für die Schulfähigkeit, die auch von der UNO verwendet werden: «Erstens: Hat das Kind mindestens ein Jahr den Kindergarten besucht? Zweitens: Ist seine Entwicklung altersgerecht?»

In der Schweiz, wo der Kindergarten obligatorisch ist, wird dieses Thema sehr ernst genommen. In Namibia hingegen gingen 2017 über 50 Prozent der Kinder direkt in die erste Klasse – unabhängig davon, ob sie schulbereit waren. Mit dem Resultat, dass rund ein Fünftel repetieren musste. Bis 2025 will die Foundation in Namibia die Schulbereitschaft bei Kindern auf 70 Prozent erhöhen. Und die Erfahrungen sollen auch auf die anderen Länder im südlichen Afrika übertragen werden, in denen die Stiftung tätig ist: auf Botswana, Malawi, Sambia, Zimbabwe und Südafrika.

Ein wichtiger Baustein ist die Ausbildung von Lehrpersonen für die Vorschulstufe. Da macht sich die Foundation den technologischen Fortschritt zunutze: Sie verteilt grossflächig Offline-Tablets im Wert von 120 Dollar mit Apps und Lernvideos zur dezentralen Lehrerausbildung. «Früher bildeten wir ganz viele Lehrer in Präsenz-Workshops aus», sagt Händel. «Aber mit den Tablets sind wir viel effizienter. Die Lehrer sind zeitlich und örtlich nicht von einem Workshop abhängig und können sich die Inhalte herauspicken, die sie brauchen. Zudem können auf dem Tablet auch andere wertvolle Informationen gespeichert werden. Zum Beispiel gibt es eine App, wie man Natur-Spielplätze baut für Kindergärten, oder ein Handbuch für die Elternarbeit. Und die Lehrer können eigene Lernvideos erstellen, sich gegenseitig filmen.»

Neue digitale Kompetenzen

Das Wissen wird also gesammelt und demokratisiert. Bis zu 15'000 Tablets sollen dereinst kursieren. Eines für mindestens zwei Lehrpersonen. Klingt gut. Doch die Frage ist, wie diese mit den Tablets umgehen. «Unsere Erfahrungen in Namibia waren bisher sehr positiv», sagt Händel. «Die Lehrer sind stolz auf ihre neuen digitalen Kompetenzen und entwickeln Eigeninitiative.» Die Apps werden in Südafrika programmiert in Zusammenarbeit mit lokalen Experten. Die Sprache ist Englisch, die Videos haben Untertitel in anderen Sprachen der jeweiligen Länder.

Die Stiftung, die Federer im Dezember 2003 gründete, hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Bis 2025 sollen weitere 50 Millionen Dollar ausgegeben werden für die Bildungsprojekte – so viel wie bisher seit der Stiftungsgründung. Auch die Zahl der Kinder, die erreicht werden, soll sich bis da nochmals verdoppeln: von 1,5 auf 3 Millionen. Das erste Projekt, das Federer unterstützte, war im südafrikanischen Port Elizabeth. Damals wurden Schulgelder für Kinder finanziert – ein Ansatz, der heute umstritten ist. «Mit der Schulreife besetzen wir nun ein Gebiet, in dem wir als relativ kleiner Player die grösstmögliche Hebelwirkung haben», ist Händel überzeugt.

Federers Wachstum als Philanthrop

Nicht nur die Stiftung, auch Federer sei gewachsen, als Philanthrop: «Anfangs wollte er einfach Gutes tun, inzwischen ist er auch da professionell und kennt seinen Einfluss. Wenn er auf Projektbesuch ist, trifft er Minister und Präsidenten und platziert da seine Botschaften sehr gezielt. Das kann man erst tun, wenn man als Person und als Organisation in diese Rolle hineingewachsen ist, ein gewisses Selbstverständnis entwickelt und einen Leistungsausweis hat. Wir haben als Organisation 16 Jahre auf dem Rücken und inzwischen ein gewisses Know-how.»

Händel rechnet es Federer auch hoch an, dass er bereit war, den Strategiewechsel mitzutragen: «Wir wollen nicht einfach nette Projekte machen, sondern nachhaltig Systeme verändern. Dafür haben wir den sicheren Trampelpfad verlassen und sind darauf angewiesen, dass viele Akteure mitarbeiten. Deshalb setzen wir auf viele Partnerschaften. Das Risiko einzugehen, dass wir in einem Land auch scheitern können, zeugt auch von Mut und einer gewissen philanthropischen Reife.» Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das trifft nicht nur im Tennis zu.

