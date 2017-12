Federers 1000 schönste Schläge in einem Video

Haben Sie zwei Stunden Zeit? Gut, dann hat Raz Ols einen Vorschlag. Sein Video mit den 1000 besten Schlägen von Roger Federer in seiner gesamten Karriere. Nach eigener Aussage investierte der Federer-Fan mehr als 250 Arbeitsstunden in dieses Projekt. Das sind mehr als 30 Arbeitstage.

So... I spent 250+ hours making this video of @rogerfederer's top 1000 best shots of his career. Would mean the world to me if you guys could like and retweet. Hopefully the great man himself watches it!https://t.co/c4Yml41Y2O#RF #Federer