Federers Gänsehaut bei 110 Dezibel

Roger Federer hatte gewusst, was auf ihn zukommen würde. Wenn Nick Kyrgios hundert Prozent geben würde, werde es sehr hart, hatte er gesagt. Und es wurde sehr hart für den Baselbieter am Samstagnachmittag in Genf, doch er blieb auch in seinem fünften Laver-Cup-Einzel ungeschlagen. 6:7 (5:7), 7:5, 10:7 lautete das Resultat zugunsten des 38-Jährigen.

What a match! @rogerfederer fights back from 0-2 down in the match tiebreaker to beat a rampant Nick Kyrgios 7-6(5) 5-7 10-7 and carry #TeamEurope to 5-3 after match 6 at #LaverCup 2019. pic.twitter.com/58w0PXAifm — Laver Cup (@LaverCup) 21. September 2019

Bevor er zur Wende ansetzte, hatte es Federer mehrmals verpasst, die Partie in andere Bahnen zu lenken. Im Startsatz breakte er den Australier zum 3:1, musste ihm aber umgehend das Rebreak zugestehen. Im Tiebreak führte er 4:0, ehe er vier Punkte in Folge abgab und 5:7 verlor. Es war im siebten Aufeinandertreffen der beiden bereits der zehnte Satz, der in die Kurzentscheidung ging.

Federer entzückt die Zuschauer

Im zweiten Durchgang liess Federer eine frühe Möglichkeit zum Servicedurchbruch ungenutzt, als er mit einem Lob nicht an Kyrgios vorbeikam. Bei 5:5 machte er es besser und realisierte anschliessend den Satzausgleich. Zum Spektakel wurde dann der Match-Tiebreak. Nachdem Federer 0:2 in Rückstand geraten war, setzte er zum Zwischenspurt an und verzückte die Zuschauer Mal für Mal. Er zog bis auf 8:3 davon und blickte danach nicht mehr zurück. «Ich hatte gehofft, dass die Stimmung hier so sein würde – ihr habt mich nicht enttäuscht», sagte er zum Publikum.

The moment — from courtside.



Roger wins. Geneva roars. And #LaverCup sends chills down all of our spines.



Sensational stuff... who’s ready for more? pic.twitter.com/uASupCcggz — Laver Cup (@LaverCup) 21. September 2019

An der Pressekonferenz wurde die Stimmung in der Palexpo noch einmal zum Thema. «Ich hatte Gänsehaut während der Partie. Es war extrem laut. Ich kann mich nicht erinnern, dass es auf der Tour jemals so laut war», sagte Federer. Den Höhepunkt hatte die Stimmung erreicht, als er im Match-Tiebreak bei 2:2 einen Stoppball erlief und dann mit einem Reflex am Netz den Punkt gewann. Die Arena bebte, das Messgerät zeigte bis zu 110 Dezibel an, was dem Wert an einem Rockkonzert entspricht. «Das war verrückt», sagte Federer dazu. Als vergleichbares Erlebnis fiel ihm einzig der Showkampf gegen Jo-Wilfried Tsonga im Dezember 2012 in Bogota ein. «Als ich dort den Platz betrat, hatte ich Angst. Das heute erinnerte mich daran.»

Die kolumbianischen Fans empfangen Federer in Bogota. (Video: Youtube)

Nun greift Nadal ein

Während sich der Baselbieter über seinen sechsten Erfolg im siebten Duell mit Kyrgios freuen durfte, setzte es für den Australier erneut eine Enttäuschung ab, nachdem er schon 2017 und 2018 am Laver-Cup gegen Federer verloren hatte. Dennoch bewies Kyrgios einmal mehr, dass er alle Werkzeuge besitzt, um auch den ganz Grossen wehzutun – falls er denn Lust dazu hat. Doch wenn der Gegner einen prominenten Namen hat und die Bühne gross ist, reisst sich der 24-Jährige zusammen.

Weil es für Kyrgios dennoch knapp nicht reichte, liegen die Europäer wieder in Führung. 5:3 lautet das Resultat, bevor das Genfer Publikum in der Abendsession zweimal in den Genuss von Rafael Nadal kommt. Zuerst spielt der 19-fache Grand-Slam-Champion ab 19 Uhr gegen Milos Raonic, anschliessend trifft er im Doppel mit Stefanos Tsitsipas auf Kyrgios/Jack Sock.

Zverev erstmals bezwungen

Zum Auftakt des zweiten Tags hatte Alexander Zverev erstmals nach vier Siegen an einem Laver-Cup ein Einzel verloren. Der Deutsche hatte den Startsatz gegen John Isner noch 7:6 für sich entschieden, doch der US-Amerikaner steigerte sich zusehends. Im Match-Tiebreak spielte sich der 2,08-m-Mann in einen Rausch und führte schnell einmal 7:0. Diesen Vorsprung brachte er sicher ins Ziel, am Ende gewann Isner 6:7, 6:4, 10:1. (kai)