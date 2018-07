Fischaugenessen mit Roger Federer

Hat Roger Federer seinen spielfreien Sonntag in Wimbledon etwa in den Schweizer Alpen verbracht? Natürlich nicht! Doch der amerikanische Fernsehsender NBC nutzte den Middle Sunday am Grand-Slam-Turnier, um eine Survival-Folge mit dem Schweizer Tennisstar auszustrahlen.

Mit Bear Grylls hatte sich Federer in dessen Sendung «Running Wild» bereits im Februar 2017 in die Wildnis gewagt. 17 Monate später bekamen zumindest die amerikanischen Zuschauer zu sehen, was die beiden erlebt hatten.

Ekel und Spektakel

Und das ist so einiges: Grylls und Federer haben sichtlich Spass an den teils ekligen Aufgaben. Grylls überwindet sich als Erster, ein Fischauge zu verspeisen. Federer bleibt nichts anderes übrig, als nachzuziehen (im Video oben).

Die TV-Macher suchten sich die spektakulärsten Orte für den Dreh aus: Federer wird, mit Steigeisen und Helm ausgerüstet, über einen vereisten Wasserfall abgeseilt:

Federer wagt sich über den vereisten Wasserfall. Quelle: Youtube

Doch auch Federers Sportgerät, das Tennisracket, darf nicht fehlen. Zu einem Post schrieb Grylls, ein ehemaliger britischer SAS-Soldat und Mitglied der UK Special Forces: «Wie man auf einer Klippe ein Seil hinauf und um einen Baum bringt!? Manchmal muss man in der Wildnis improvisieren. Zum Glück ist Roger ein verdammt guter Schütze.»

Ausserdem duellieren sich die beiden bei einem Mini-Pingpong im Schnee. Federer tut sich lange schwer, siegt aber am Ende doch noch knapp.

Spass über der Felswand: Der Pingpong-Match. Bild: Getty Images

Das obligate Lagerfeuer löschen die beiden doch tatsächlich, indem sie in die Glut pinkeln.

In «Running Wild with Bear Grylls» nimmt der Brite seit 2014 jeweils Berühmtheiten mit auf eine zweitägige Reise in die Wildnis. Wer sich vor Federer bereits mit Grylls ins Abenteuer stürzte, sehen Sie in der Bildstrecke:

(te/hua)