Formbarometer der Schweizer in Paris

Roger Federer

Der Baselbieter wirkte in der zweiten Runde eindeutig weniger inspiriert als noch beim ersten Auftritt am French Open nach vier Jahren. Doch gegen Oscar Otte war auch keine Sonderleistung nötig. Die Nummer 141 der Welt schöpfte auf dem Court Philippe Chatrier zwar ihr Potenzial aus, war aber schlicht zu wenig gut, als dass sie Federer ernsthaft hätte in Verlegenheit bringen können. Federer reichte in jedem Satz ein Servicedurchbruch, wobei ihm der Deutsche im ersten und im dritten Durchgang bei den Breakchancen mit unerzwungenen Fehlern die Sache leicht machte. Selber liess der Roland-Garros-Champion von 2009 beim 6:4, 6:3, 6:4-Sieg vier Breakbälle zu, diese wehrte er freilich ab. Der 37-Jährige löste die Pflichtaufgabe problemlos, wenn auch ohne zu glänzen.

Auch in der dritten Runde ist Federer hoher Favorit. Er trifft auf den 20-jährigen Norweger Caspar Ruud (ATP 63). Als Federer 1998 in Paris erstmals im Hauptturnier eines Grand-Salm-Events aufschlug figurierte noch Ruuds Vater Christian im Tableau.

Leistung: solid

Chance, die nächste Runde zu überstehen: 90 Prozent



Stan Wawrinka

Christian Carin (ATP 37) war als harte Nuss eingestuft worden, immerhin hat der Chilene 2019 schon zwei Sandplatzturniere gewonnen. Doch Wawrinka liess gegen den 22-Jährigen nichts anbrennen. Anfänglich überzeugte der Waadtländer durch seine mentale Stärke, als er im ersten Durchgang vier Breakbälle abwehrte und selber zwei seiner vier Chancen nutzte. Danach dominierte auf Court 1, im Volksmund Stierkampfarena genannt, mit seinen harten und präzisen Grundschlägen beinahe nach Belieben. Nach exakt 100 Minuten stand der 6:1, 6:4, 6:0-Erfolg des Gewinners von drei Grand-Slam-Titeln fest. Wawrinka wollte sich nach der Partie keine Note geben, aber er sagte: «Ich fühlte mich, ich bewegte mich gut, ich war aggressiv, wenn es nötig war - es war sein sehr guter Match. Ich bin glücklich mit meiner Leistung, aber es war erst ein Spiel der zweiten Runde.

Am Ende erwies sich der Romand noch als barmherziger Samariter, indem er einen Knaben, der von den Autogrammjägern erdrückt zu werden drohte, auf den Platz hob. In der dritten Runde trifft er auf Grigor Dimitrov (ATP 46), der Marin Cilic (ATP 13) in mehr als vier Stunden und fünf Sätzen niederrang.

Leistung: hervorragend

Chance, die nächste Runde zu überstehen: 65 Prozent

Diese Liste wird nach den Partien von Belinda Bencic und Henri Laaksonen noch ergänzt werden.

(Redaktion Tamedia)