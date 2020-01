Greta greift an, Roger kontert – ein Fernduell erhitzt die Gemüter

«Federers Antwort ist auch eine Antwort auf den Zeitgeist»

Hans-Willy Brockes vom ESB Marketingnetzwerk findet die Replik des Schweizers gelungen. Sie zeige sein gutes Gespür, das ihn so populär mache.

Roger Federer reagierte auf Greta Thunbergs Kritik an seiner Verbindung mit der Credit Suisse mit einem Statement, in dem er die Klimajugend lobt und ankündigt, das Gespräch mit seinen Sponsoren zu suchen. Eine gute Idee?



Ich finde schon. Es ist ja kein politisches Statement, sondern eines, mit dem er ausdrückt, dass er die Realitäten der Welt erkennt. Er spricht die Schizophrenie an, die wir alle in uns tragen. Wir möchten alle das Klima schützen und fliegen doch um die Welt. Ich ­finde, das Statement klingt sehr weise, sehr sinnvoll.



Denken Sie, er hat es selber geschrieben?



Er hat es sicher mit jemandem abgestimmt, der erfahren ist in der Kommunikation. Es kommt sehr ausgewogen und geschliffen daher. Was ich übrigens nicht schlimm finde, im Gegenteil. Das spricht für seine Professionalität. Er hat eine grosse Reichweite, und wenn er etwas von sich gibt, hat das Gewicht. Er ist keiner, der ­einfach mal etwas rauslässt, das er dann monatelang bereuen muss.



Wie wird die Credit Suisse sein Statement aufnehmen? Denken Sie, es war abgesprochen mit der Bank?



Ich kann mir das gut vorstellen. Und seiner Aussage, jeder müsse sein Handeln kritisch hinterfragen, dürften viele bei der CS sicher nicht widersprechen. Er sagt ja nichts ­Kritisches über seinen Sponsor, sondern regt nur den Dialog an, ­appelliert an die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Man könnte den Faden auch weiterspinnen: In Australien toben Buschbrände, und bald steht das Australian Open an. Da könnte man sich auch ­fragen: Soll man da wirklich gleichzeitig noch Tennis spielen?



Rafael Nadal und Novak Djokovic werden gesponsert von der Banco Santander und von ANZ, die auch stark in fossile Brennstoffe investieren. Darf man heutzutage überhaupt noch für Banken werben?



Es hat auch eine gewisse Willkür, welchen Sportler und welche Branche sich Greta herauspickt. Ich glaube, das Investment-Verhalten der Banken ist nur ein Abbild unserer Realität, von der fossile Brennstoffe ein Teil sind. Man findet nicht nur bei ­Banken, sondern bei vielen Firmen Themen, die es zu verbessern gilt im Sinne des Klimaschutzes.



Bisher äusserte sich Federer nie nach Kritik an seinen Sponsoren. Ist Greta einfach so gross geworden, dass man sie nicht ignorieren kann?



Federer hat sein wahnsinnig sympathisches, über alle Zweifel erhabenes Image, weil er ein hervorragendes Gespür hat. ­Greta steht ja nur stellvertretend für eine breite ­Bewegung, die viele Menschen anspricht. Seine Antwort ist auch eine Antwort auf den Zeitgeist.



Sportler äussern sich kaum je politisch. Bricht Federer eine Regel?



Ich finde nicht. Ich sehe sein Statement nicht als politische Äusserung. Es ist wohl dosiert, sehr ausgewogen. Ich denke, er trifft damit, was viele Menschen denken.



Könnte er etwas auslösen?



Absolut. Das tut er ja schon jetzt. Sonst würden wir ja nicht darüber reden. Jetzt wird in den Zeitungen wieder über Greta und den Klimaschutz berichtet. Das ist auch gut so. Wenn wir 10, 15 Jahre zurückdenken: Da haben wir alle den ­jungen Federer bewundert, aber neben dem Platz hatte er wenig Profil. Inzwischen ist er eine ­Persönlichkeit geworden, die in anderen Zusammenhängen gesehen wird. Mit dem Investment bei der Schuhfirma On, mit seiner Stiftung.



Wie weit muss sich ein Sportler, der von einer Firma gesponsert wird, mit deren Aktivitäten befassen und identifizieren?



Sicherlich muss man vorher analysieren, ob man hinter der Firma und der Branche stehen kann. Aber letztlich ist es eine Partnerschaft, die beruht auf Kommunikationsleistungen und Imagetransfer, aber nicht auf der Überprüfung jeder Handlung der Firma. So wie sich Sponsoren auch nicht ins Sportliche einmischen.



Ethikfragen werden im Sport aber immer wichtiger, es scheinen immer mehr fragwürdige Geldquellen involviert. Wie sollen sich da Sportler und Clubs verhalten?



Sie dürfen nicht naiv sein. Man kann es sicher so sehen, dass durch eine Partnerschaft etwas bejaht wird. Aber sie kann auch helfen, gewisse Themen aufs Tapet zu bringen. Die Triathletin Daniela Ryf wurde vom SRF kritisch dargestellt, weil sie im Bahrain Endurance Team ist. Aber ich finde, sie hat auch recht, wenn sie sagt, dass sie so auch den Dialog anregen und einen Beitrag zu gesellschaftlichen Themen leisten kann in einem Land, in dem der Sport bei Frauen noch nicht so verbreitet ist.



Schürt Federer nicht die Erwartung, dass er sich nun immer äussert, wenn er oder ein Sponsor kritisiert wird?



Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja das Spannende: Er hat ein Statement abgegeben, das kaum angreifbar ist. Man kann ihn damit nicht vor irgendeinen Karren spannen. Aber wer weiss, vielleicht gibt es ja einmal ein Treffen mit Greta. So abwegig dünkt mich das nicht. (sg.)