Grosses Lospech für Wawrinka

Die grosse Frage vor der Wimbledon-Auslosung war: Wo würden die im Ranking abgestürzten Grand-Slam-Champions Stan Wawrinka und Andy Murray landen? Das Los verschonte beide nicht, den Romand erwischte es aber noch schlimmer: Er muss zum Auftakt gleich gegen Grigor Dimitrov spielen, die Weltnummer 6. Eine äusserst schwierige Aufgabe für ihn, der erst gerade wieder daran ist, auf der Tour Fuss zu fassen. Und der Bulgare ist ohnehin ein Spieler, der ihm nicht besonders liegt – gegen ihn verlor er die letzten vier Duelle.

Murray muss zuerst gegen den Franzosen Benoît Paire (ATP 48) ran, der in Halle Roger Federer an den Rande einer Niederlage brachte. In Runde 3 könnte der Schotte auf Juan Martin Del Potro (4) treffen, einer der Mitfavoriten.

Federers Chance zur Revanche für Halle

Einen eher geruhsamen Einstieg erwischte Roger Federer. Der Titelverteidiger eröffnet gegen den Serben Dusan Lajovic (ATP 57), gegen den er das bisher einzige Duell 2017 in der 2. Runde Wimbledons 7:6, 6:3, 6:2 gewann. Danach könnte er auf Lukas Lacko (94) oder Benjamin Bonzi (203) treffen, ehe ihn in Runde 3 der Argentinier Leonardo Mayer (36) fordern könnte. Ab der zweiten Woche wird es dann heikler: Im Achtelfinal könnte er es mit Borna Coric (21) zu tun bekommen, der ihn im Final von Halle schlug. Danach mit Kevin Anderson (8) oder Sam Querrey (13) im Viertelfinal, im Halbfinal könnte es zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen Marin Cilic (5) kommen. Der Kroate ist wieder in Form, hat gerade das Turnier im Queen’s Club gewonnen.

Bencic gegen Top-10-Spielern

Wie mit Wawrinka meinte es das Los auch mit den Schweizerinnen nicht allzu gut. So trifft Belinda Bencic auf ihrer bevorzugten Unterlage gleich auf die Französin Caroline Garcia (WTA 6) und Stefanie Vögele auf die Australierin Ashleigh Barty (17), die sich auf Rasen sehr wohl fühlt. Timea Bacsinszky bekommt es bei ihrem geplanten Comeback mit Allison Riske (USA, 58) zu tun, Viktorija Golubic erwischte eine machbare Aufgabe: Sie startet gegen die Tunesierin Ons Jabeur (130). (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)