Gute Neuigkeiten von Wawrinka

Magnus Norman ist zurückgekehrt nach Roland Garros, um schwedische Junioren zu betreuen. Und ein Schwatz mit ihm bringt Erfreuliches zutage: Der 42-Jährige, der Stan Wawrinka zu seinen drei Grand-Slam-­Titeln dirigierte, hat vor, wieder lang­fristig mit ihm zusammenzuarbeiten. Noch sei vertraglich nichts fixiert, aber Norman verrät, dass er den Romand nächste Woche nach Queen’s begleiten wird und dann in der US-Hartplatz­saison, inklusive des US Open. «In New York sollte Stan wieder auf einem guten Niveau sein», gibt er sich zuversichtlich. Es fehlten ihm nur noch etwas die Spielpraxis und die Match­fitness.

Norman ist beeindruckt von Wawrinkas Elan: «Er ist unglaublich motiviert.» Und gesundheitlich sei alles gut bei ihm. Die Blockade im Knie, die er in der Startphase seiner Pariser Fünfsatzniederlage gegen Guillermo García-López gehabt habe, habe sich schnell gelöst. Schon am Tag danach habe Wawrinka wieder trainieren können, aktuell schwitzt er am Genfersee unter Leitung seines ­zweiten Coachs Yannick Fattebert. Norman ist optimistisch, dass Wawrinkas operiertes linkes Knie auch auf Rasen hält, wo er letztes Jahr grosse Schmerzen verspürt hatte. In Wimbledon wird Norman übrigens fehlen: Er hat für diese zwei Wochen schon lange Familienferien gebucht.

(sg.)