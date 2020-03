Sie stecken momentan in Südfrankreich an Ihrem Wohnsitz fest. Wie ist das?

Bei uns herrscht eigentlich ein Ausgehverbot. Wenn du körperliche Ertüchtigung benötigst oder mit dem Hund Gassi gehen willst, hast du dafür maximal zehn Minuten. Dementsprechend darfst du dich auch nicht weiter weg vom Wohnort begeben. Einkaufen musst du beim nächsten Geschäft. Und zwar alleine, nicht zu zweit.

Aber zu Hause sind Sie ja möglicherweise auch nicht alleine.

Schon. Aber es geht darum, dass man keine Freunde trifft. Und so werden die Kontrollen einfacher. Das soll jetzt mal zwei Wochen so bleiben. Ich finde das gut. Wenn schon, dann richtig. Wenn du vier Wochen drakonisch ein Land schliesst, dann machst du ziemlich sicher einen riesigen Fortschritt in einer solchen Situation.

Sie könnten auch in Schweden sein, wo Ihre Frau herkommt. Wäre das besser?

Beides ist gut. Zwei meiner drei Kinder sind jetzt in unserem Haus in Südschweden, am Meer. Sie sind aus Stockholm geflüchtet.

«Hört doch auf mit diesem gespielten: Ach Gott, das ist unglaublich, was die gemacht haben!»



Haben Sie in Ihren 60 Jahren schon etwas Vergleichbares erlebt wie diese Pandemie?

Hat die Welt schon einmal so etwas gesehen, seit es uns gibt? Nein, ich sicher nicht.

Wie würden Sie als Sportler versuchen, eine solche Phase zu überbrücken?

Du musst die Möglichkeiten finden, die dir bleiben, um zu trainieren. Ganz ausser Form willst du ja nicht geraten. Bei einem Ausgangsverbot wird es allerdings schwierig. Überspitzt gesagt: Du kannst nicht einfach zwei Monate still sitzen und dann zwei Wochen später ein Turnier bestreiten. Also musst du in Bewegung bleiben. Je nachdem, wo du bist, darfst du noch joggen oder Velo fahren. Aber hier in Frankreich geht auch das nicht. Wenn du selber kein Laufband oder ein Fitnessvelo hast, wird es schwierig.

Wie lange dauert es, bis eine Spielerin oder ein Spieler wieder wettkampffähig ist?

Das Physische ist das Schwierigste, nicht das Tennisspielen. Du verlierst zwar etwas das Auge für das Spiel, dafür brauchst du schon eine Woche. Aber das Wichtigste ist das Körperliche. Wenn du zwanzig Zentimeter langsamer wirst auf fünf Meter, tönt das nach nicht viel. Aber wissen Sie, wie viel das ausmacht? Das sind Welten.

Heinz Günthardt ist Captain des Schweizer Fed-Cup-Teams und holte als Spieler selbst fünf Turniersiege. (Bild: Keystone)

Und das geht schnell?

Ja. Du bist weniger vif, liest das Spiel nicht mehr so gut, startest langsamer. Zwanzig Zentimeter hat man schon nach ein paar Tagen Pause verloren. Und bei so etwas wird es dann schnell deutlich mehr. Das ist ein Klassenunterschied. Jene, die keine Chance haben, sich physisch zu betätigen, werden ein Problem haben, wenn es heisst: Es geht wieder los. Interessant wird auch sein, zu sehen, wie es weitergeht. Ob sie das Programm wochenweise verschieben oder in längeren Abschnitten.

Momentan ist alles ungewiss. Ausser, dass der Französische Tennisverband eigenmächtig entschieden hat, das French Open um vier Monate zu verschieben, von Ende Mai auf Ende September. Was sagen Sie zu diesem Alleingang?

Alleingang? Ich glaube nicht, dass niemand informiert worden ist.

Gemäss einer Medienmitteilung des Ende September geplanten Laver-Cup wurden weder dessen Organisatoren noch dessen Partner konsultiert, darunter die ATP, der amerikanische und der australische Verband. Roger Federer und Tony Godsick seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Eben: Da haben wir ja schon Leute, die davon wussten. Du wirst nie alle an einen Tisch bringen, leider, und eine Einigkeit erzielen. Und es gibt auch nicht viele Alternativen. Wenn du Paris bist, wirst du zu Herrn Godsick sagen: Schauen Sie, wir ziehen dahin um. Und Herr Godsick wird sagen: Das geht nicht, das ist unsere Woche. Und als Paris sagst du dann: Danke, dass wir miteinander gesprochen haben. (lacht) Es wäre absurd, wenn der Laver-Cup auf seinem Datum beharren würde. Hört doch auf mit diesem gespielten: Ach Gott, das ist unglaublich, was die gemacht haben! Die Spieler verdienen unter anderem so viel Geld dank Paris. Das ist ein Eckpfeiler des Tennissports.

«Wie würdest du auch dastehen, wenn du sagtest: Ich spiele lieber den Laver-Cup als ein Grand-Slam-Turnier!»

Immerhin ist der Laver-Cup eine ausverkaufte Grossveranstaltung in Boston, die drei Tage dauert und vielleicht nicht verschoben werden kann, wegen der Eishockey-Saison der NHL.

Wenn Sie die Wahl hätten als Tennisfan: Laver-Cup oder Roland Garros, was würden Sie wählen? In Paris spielen allein im Hauptfeld 128 Männer und 128 Frauen, dazu kommen die Qualifikation und das Doppel. Beim Laver-Cup sind etwa ein Dutzend Spieler am Start. Die ATP ist eine Spielervereinigung, entsprechend muss sie auch handeln. Vor allem auch, weil die Spieler auf den hinteren Rängen gerade jetzt auf das Geld des French Open angewiesen sind.

Also muss der Laver-Cup weichen?

Beides parallel auszutragen wäre absurd. Es spielt doch keiner Laver-Cup, wenn das French Open läuft. Wie würdest du auch dastehen, wenn du sagtest: Ich spiele lieber den Laver-Cup als ein Grand-Slam-Turnier! Leute, die sich über diesen Datumswechsel des French Open entrüsten, wie der Kanadier Vasek Pospisil, sollten dies besser für sich behalten.

Aber es geht hier auch um Machtkämpfe, Egos. Im Tennis herrschte ja schon vor dem Coronavirus ein grosses Gerangel. Nun wird dieses noch grösser, weil einige Monate im Turnierkalender ausfallen.

Das stimmt. Was wahrscheinlich passieren wird: Wimbledon wird nach hinten verschoben werden, und dann hast du innerhalb kürzester Zeit Wimbledon, das US Open und das French Open. Okay. Dann kannst du sagen: Gott, die sind so nahe aufeinander! Nur: Zwischen Paris und Wimbledon gab es jahrelang nur zwei Wochen. Also: Macht keinen Aufstand!

Heinz Günthard ist ein Spieler mit viel Erfahrung: Das Bild zeigt den 60-Jährigen am Turnier in Gstaad 1981. (Bild: Keystone)

Die Spieler sollten eher froh sein, wenn überhaupt noch alle drei verbleibenden Grand Slams durchgeführt werden könnten?

Aber sicher. Und wissen Sie, was geschehen wird, wenn der Sport wieder losgeht? Überall werden die grossen Events zuerst kommen. Das ist ja wohl logisch. Wovon sprechen wir denn hier? Selbst Herr Pospisil muss das doch merken. Für eine Teilnahme am Laver-Cup werden sie ihn wohl nicht anfragen. Also kann er entweder die Qualifikation in St. Petersburg spielen oder die erste Runde des French Open – und er beklagt sich noch.

Sollte man den Laver-Cup ans Jahresende verschieben?

Warum nicht? Ich glaube nicht, dass jemand am Ende dieses Jahres noch eine Saisonpause braucht. Oder muss man diese auch noch heiligen, damit sie dann Exhibitions spielen können?

Lässt sich die aktuelle Zwangspause für die Spieler denn mit einer gewöhnlichen Saisonpause vergleichen?

Nein, denn sie dürfen ja weder trainieren, noch können sie in die Ferien reisen. Das stresst sicherlich. Auf der anderen Seite fällt der Stress weg, bei einer Verletzung möglichst schnell wieder fit zu werden. Denn jetzt kannst du wirklich jedes Boboli in aller Ruhe ausheilen lassen. Und dann musst du versuchen, das Ganze wieder aufzubauen. Wenn du vom März bis Juli Zeit hattest, den Körper auszuheilen und dich zu entspannen, brauchst du Mitte November nicht schon wieder eine Pause. Nein, ehrlich, als ich das las – diese Entrüstung, weil sich das French Open verschoben hat ...

«Das French Open preschte vor und belegte zuerst diesen optimalen Termin im Herbst.»

Die Entrüstung betraf doch vielmehr das Vorgehen, den Alleingang.

Ja, aber es gibt so viele Parteien im Tennis, dass es schwierig ist, alle an einen Tisch zu bringen und sich zu einigen. Diese Zeit fehlte den Parisern. Also sagten sie sich: Moment mal, wann sollen wir denn stattfinden? Sicher nicht unmittelbar vor Wimbledon. Und auch nicht vor dem US Open, denn möglicherweise muss ja Wimbledon auch noch etwas später stattfinden als geplant.

Zwischen Wimbledon und dem US Open gibt es ja auch noch die Olympischen Spiele ...

Es ist sehr gut möglich, dass diese auch nicht wie geplant stattfinden können. Was die Franzosen machten: Sie belegten als Erste diesen optimalen Termin im Herbst. Möglichst spät im Herbst, aber immer noch früh genug, um draussen spielen zu können. Vielleicht hätten diesen Termin ja das US Open oder Wimbledon auch gerne gehabt? Also preschte das French Open vor und sicherte sich zuerst dieses Datum.

Zeigt das nicht genau das Dilemma des Tennis: Jeder kämpft gegen jeden, keiner setzt Leitplanken?

Richtig. Aber das ist Realität. Und die stärksten sind nun mal die Grand-Slam-Turniere.

Würde Federer und Godsick nicht ein Stein aus der Krone fallen, wenn sie ihren Laver-Cup verschieben müssten?

Nein, sicher nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Federer auf dem Datum des Laver-Cup beharrt.

Federer galt bisher als Günstling dieser Zwangspause, weil er wegen seiner Knieoperation ohnehin nicht hätte spielen können. Könnte sie seine Karriere tendenziell verlängern?

Das Timing hätte sicher nicht besser sein können, auch wenn es nicht bewusst gewählt wurde. Aber es würden viele andere profitieren, wenn Roland Garros im Herbst noch stattfinden könnte.

Roger Federer ist einer, der von der Corona-Pause profitiert. (Bild: Keystone)

An wen denken Sie?

Auch an Spieler der Qualifikation in Paris. Denn alle dort erhalten die grosse Chance, viel mehr Punkte und Preisgelder zu verdienen als an kleineren Turnieren. Alle haben doch das Ziel, die Hauptfelder der Grand-Slam-Turniere bestreiten zu können. Auch Spielerinnen wie Viktorija Golubic oder Stefanie Vögele. In allen vier Hauptfeldern zu stehen bedeutet, dass du deine Saison finanziert hast. Die Grand Slams sind der Unterbau des Tennissports, sie sind die Eckpfeiler. Also müssen sich sämtliche Verantwortlichen des Tennis doch zusammenraufen und dafür sorgen, dass diese Eckpfeiler durchgeführt werden können. Was Paris machte, kann ich nachvollziehen. Und Tennis kämpft ja auch gegen die anderen Sportarten. Wenn es wieder losgeht, wird das Sportangebot enorm sein, weil alle versuchen werden, ihre grossen Events nach Möglichkeit noch abzuhalten. Und wenn Tennis dann wieder Aufmerksamkeit haben will, wird das mit Gstaad und Kitzbühel schwierig.

Sehen Sie weitere Probleme für das Profitennis in dieser Zwangspause? Sollten etwa die gewonnenen Weltranglistenpunkte weiterhin nach 52 Wochen gelöscht werden, oder sollte die aktuelle Weltrangliste eingefroren werden, wie sie ist?

Das Einfrieren macht Sinn, wenn es darum geht, die Entry List zu bestimmen (Qualifikationsliste für Turniere). Die Problematik in diesem Jahr könnte sein, dass innert kürzester Zeit drei Grand-Slam-Turniere ausgetragen werden. Nach dem aktuellen Qualifikations-System (es zählt die Rangliste 42 Tage vor Turnierstart) könnte es sein, dass jemand super spielt in Wimbledon und trotzdem beim US Open nicht im Hauptfeld steht. Aber da könnte man für einmal eine spezielle Rangliste einführen. Zum Beispiel ein Grand-Slam-Ranking, das man sogar bewerben könnte.

Wenn das schlimmste Szenario eintreffen und die Saison integral ausfallen sollte, könnte das nachhaltige Folgen für den Profisport haben?

Durchaus. Ich weiss nicht, wie die Leute die sportfreie Zeit empfinden. Der Spitzensport hat sich doch zuletzt überall hochgeschaukelt, bis an die Grenze, wenn es um die Grösse, die Preisgelder und alles geht. Jetzt folgt praktisch ein Reset. Alle sprachen davon, dass das Preisgeld noch steigen muss, bei den Grand Slams, den Masters-Turnieren, dies und das … Es wird sich zeigen, ob das gesellschaftliche Umfeld dies überhaupt noch zulässt.

«Von dieser Krise sind alle betroffen, und sie wird auch im Sport grosse Spuren hinterlassen.»

Es könnte eine Abkühlung geben?

Wenn Sie eine Firma haben, die vier Monate schliessen musste, dürfte es für Sie wohl kaum die erste Priorität sein, an ein neues Sportsponsoring zu denken. Da hast du andere Probleme. Es könnte in der ganzen Sportwelt eine Abkühlung geben.

Könnten die Preisgelder sogar wieder zurückgehen?

Das ist eine sehr gute Frage. Nehmen wir an: Ein Turnier wird verschoben, und ein Sponsor springt ab – ja, was machst du da als Turnier? Von dieser Krise sind alle betroffen, und sie wird auch im Sport grosse Spuren hinterlassen.

Auch das Fed-Cup-Finale in Budapest im April fällt vorerst aus. Wie reagierte das Schweizer Team, dessen Captain Sie sind?

Die Spielerinnen waren überhaupt nicht überrascht. Es war relativ früh klar, dass er verschoben wird. Das geschah zuletzt ja auch mit allen anderen Turnieren.

«Ich bin jetzt komplett arbeitslos. Ich habe gar nichts zu tun.»

Gibt es ein Szenario, wann das Fed-Cup-Finale stattfinden könnte?

Am ehesten gegen Ende Jahr. Da sollte schon noch Zeit bleiben. Es ist doch keine Frage, dass im November und Dezember noch eine Pufferzone besteht.

Und Sie, sind Sie jetzt arbeitslos?

Komplett. Ich habe gar nichts zu tun. Ich hatte einen vollen Terminkalender, jetzt ist er auf null gesunken. Innerhalb von drei Wochen.

Was machen Sie denn so?

Ich spiele etwas Gitarre und versuche, darauf etwas Verrücktes zu lernen in den nächsten vier Wochen. Aber die Finger schmerzen mir schon jetzt. Etwas Fitness versuche ich auch zu machen. Stägeli uf, Stägeli ab … Aber sorry, jetzt ruft meine Frau, wir wollen auf Netflix eine Serie schauen (lacht).

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.