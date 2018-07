«Ich bin glücklich, Teil dieses Matches gewesen zu sein»

Es sind 5:15 Stunden Tennis, so sehenswert, dass es sich lohnt, jeden einzelnen Ballwechsel auch in der Replay-Funktion anzuschauen. Was Novak Djokovic und Rafael Nadal über zwei Tage und fünf Sätze in diesem Wimbledon-Halbfinal zeigen, ist fantastisch.

Für den 31-jährigen Serben ist es nach zwei mageren Jahren eine eindrückliche Rückkehr zu alter Stärke, die sich im Frühling bereits abzuzeichnen begann. «Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich», sagt Djokovic direkt nach dem Spiel. «Die letzten 15 Monate waren lang für mich, und ich hatte verschiedene Hindernisse zu überwinden.»

Das Feuer bei Djokovic ist zurück

Nachdem er mit dem French Open 2016 den letzten grossen Titel gewonnen hatte, der ihm noch fehlte, und die Tenniswelt dominierte wie kaum je einer zuvor, fiel der zweifache Vater in ein Loch. Er kämpfte mit Motivationsproblemen, einem chronisch schmerzenden Ellbogen und schien mit einem Guru nach dem Motto «Friede und Liebe» seinen Ehrgeiz und Siegeshunger verloren zu haben.

«Es gab Zeiten, da glaubte ich nicht daran, so stark zurückzukommen», gibt Djokovic zu. «Im Rückblick ist dieser Erfolg nun umso süsser.» In diesem Frühling kehrte erst Coach Marian Vajda zurück und dann das Feuer. «Er ist definitiv wieder auf seinem Toplevel», muss auch Rafael Nadal feststellen.

Ein fairer Verlierer namens Nadal

«Das war fantastisches Niveau», sagt der ein Jahr ältere Spanier. «Das war sicher eine grossartige Show für die Fans. Ich bin glücklich, Teil dieses Matches zu sein, aber unglücklich, dass ich verloren habe.»

Unglücklich, weil es eine verpasste Chance sei, einen wichtigen Titel zu gewinnen. «Andererseits fahre ich stolz in die Ferien. Ich habe nach der verletzungsbedingten Aufgabe in Australien nur zwei Matches verloren. Danach habe ich meistens sehr gut gespielt. Ich bin sehr stolz auf mich.»

