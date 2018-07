Wenn Roger Federer vor Wimbledon den Medien eine Audienz gibt, ist das ein Happening. Die Reihen sind fast voll ­besetzt, und eine Journalistin mittleren Alters, offensichtlich angetan vom Schweizer, eröffnet ihre Frage mit den Worten: «Sie ­sehen noch hübscher aus als letztes Jahr.» Er lacht. «Wie fühlen Sie sich?» Und er scherzt: «Ich fühle mich unglaublich sexy.» Federer ist bestens gelaunt, Wimbledon für ihn auch bei ­seiner 20. Teilnahme im Hauptturnier immer noch ­etwas ganz Spezielles.

Bereits zum achten Mal eröffnen Sie als Titelverteidiger den Centre Court Wimbledons. Wie ist das für Sie?

Nervenaufreibend. Zum einen hat dieser Court so viel Geschichte, er ist ein mystischer Ort. Und das Spezielle ist, dass man vorher nicht darauf trainieren konnte. Deshalb weiss man nie genau, wie er sich anfühlt. Zudem wechselt hier die Atmosphäre von einem Tag auf den anderen komplett. In der Woche vor dem Turnier ist es ganz ruhig, und plötzlich sind alle Augen auf dich gerichtet. Aber natürlich ist es eine grosse Ehre, den Centre Court zu eröffnen. Ich freue mich darauf.

Wie fühlen Sie sich im Vergleich zum letzten Jahr, da Sie vor ­Wimbledon nicht so viele Matches in den Knochen gehabt hatten. Sind Sie müder?

Nach Halle war ich schon ein bisschen müde, weil ich ja innert zwölf Tagen neun Matches gespielt hatte. Aber letzte Woche war perfekt, um mich zu erholen. Ich setzte keine Sponsorentermine oder Interviews an, und meine Trainings waren intensiv, aber kurz. Zudem half mir das schöne Wetter, so konnte ich morgens ausschlafen und erst am Nachmittag trainieren. Ich fühle mich gut, total erholt. Und was anders ist: Letztes Jahr hatte ich einen hartnäckigen Schnupfen, der mich durch die ganzen zwei Wochen begleitete. Manchmal bekam ich auch Kopfweh, weil alles ­verstopft war. Es waren zwei lange ­Wochen, zum Glück waren meine ­Matches kurz.

Wie verlief Ihre Vorbereitungs­woche genau?

Ich flog am Sonntag von Halle zurück nach Hause, dann am Montag hierher. Am Montag und Dienstag pausierte ich, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag trainierte ich jeweils zwei Stunden lang. Am Samstag waren wir den ganzen Tag ausser Haus, wir trafen Kollegen mit ­anderen Kindern. Es war wunderbar, und das Wetter ist momentan ja fantastisch. Nun habe ich ein bisschen trainiert, später trinke ich noch einen ­Kaffee mit dem Chairman. Es war eine ruhige Woche, und ich genoss es auch, wieder Zeit mit den Buben zu verbringen. Von ihnen hatte ich in den letzten zwei Wochen ja gar nichts gehabt.

Ihr legendärer Final 2008 gegen Rafael Nadal jährt sich zum zehnten Mal, nun ist auch ein Film darüber erschienen. Darin sagt Martina Navratilova, Sie hätten wohl früher aufgehört zu spielen, wenn Ihnen nicht ein Rivale wie Rafael Nadal erwachsen wäre. Einverstanden?

Nein. Ich finde nicht, dass ich Nadal ­gebraucht habe, um weiterzuspielen. Oder dass ich immer noch spiele, um meine ­Rekorde gegenüber ihm zu verteidigen. Das ist nicht der Grund. Ohne ihn wäre es halt jemand anderes gewesen. Logisch hat er mich speziell gefordert als Spieler. Ich musste mich anpassen an ihn, spezielle Trainingseinheiten machen, ganz auf sein Spiel als Linkshänder ausgerichtet. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich noch dabei bin. Sondern, weil ich gerne Tennis spiele, gerne auf der Tour bin und es liebe, auf dem Centre Court zu spielen. Und weil mir das Reisen nicht verleidet ist. Und so weiter.

Woran können Sie sich noch ­erinnern vom Final 2008?

Als mich der Tennis Channel für den Film interviewte, erwähnten sie Dinge, von denen ich keine Ahnung mehr hatte. Ich erinnere mich auch kaum mehr ­daran, dass es Regenpausen gab. Es war für mich eines dieser Spiele, die ich so schnell wie möglich vergessen wollte. Und das ist mir offenbar auch ganz gut gelungen. Zudem dreht sich die Tenniswelt so schnell. Man hat immer etwas, worauf man sich freuen kann.

Ein ganz anderes Thema: Serena Williams beschwerte sich, dass sie in diesem Jahr fünfmal ausserhalb von Wettkämpfen getestet wurde. Wie ist das bei Ihnen? Und wie stehen Sie dazu?

Ich wurde im letzten Monat oft getestet. Siebenmal, und ich musste Blut- und Urinproben abgeben. In Stuttgart zweimal, in Halle einmal. In der Schweiz lebt der Dopingkontrolleur im gleichen Dorf wie ich, was sehr praktisch ist für ihn. (lacht) Aber es dauert ja nur zehn Minuten. Ich werde oft getestet, auch ausserhalb von Wettkämpfen. Aber wie ich schon mehrmals erwähnt habe, in Dubai in 15 Jahren nur einmal. Was ich ziemlich enttäuschend finde. Je nach Ort gibt es viel mehr oder weniger Tests, das stört mich. Ich verstehe, dass das auch eine Geldfrage ist. Aber diese grossen Unterschiede sind ein Problem. Ich finde, man kann nie oft genug getestet werden. Was mir aber wichtig ist: dass die ­Dopingkontrolleure professionell sind, sie einen menschlich behandeln und nicht wie einen Kriminellen.

Es ist nun 20 Jahre her, dass Sie hier als Junior gewannen. Was motiviert Sie noch nach all diesen Jahren, hierherzukommen?

Was mich motiviert? Das ist Wimbledon! So einfach ist das. Es ist für mich immer noch ein Traum, hier spielen zu ­können. Man kann nicht 25-mal im Jahr so aufgeregt sein wie vor Wimbledon, man muss seine Prioritäten setzen. Für mich hat Wimbledon immer Priorität.

Was ist hier spezieller als anderswo?

Der Rasen, natürlich. Dass es eine einzigartige Atmosphäre ist, wie in einem Tennisclub. In einem grossen Tennisclub. Dass alle meine Idole hier gewonnen haben. Becker, Edberg, Sampras. Und man wohnt in Wimbledon in einem Dorf inmitten einer riesigen Stadt. Diese Ruhe gefällt mir.

Wie verfolgen Sie die Fussball-­Weltmeisterschaft?

Ich habe es gerne, wenn während ­Wimbledon eine Weltmeisterschaft läuft. Manchmal kleben im Clubhaus plötzlich alle vor dem Fern­seher, wenn ein grosses Spiel läuft. Man diskutiert unter den Spielern, das ist sympathisch. Jeder hat sein Lieblingsteam. Und es geht ja für mich nun auch ideal auf, da die Schweizer am Dienstag spielen. Ich werde mir den Match sicher anschauen. Ich bin sehr ­zufrieden, dass sie sich für den Achtel­final qualifiziert haben. Aber jetzt müssen sie den nächsten Schritt machen.

