Nadal holt sich den dritten Satz

Rafael Nadal verlor am French Open am Mittwoch erstmals seit drei Jahren wieder einen Satz, dann wurde er gegen den verblüffenden Diego Schwartzman vom Regen gerettet. Fragezeichen gibt es um das Handgelenk des Titelverteidigers.

Beide halten ihren Aufschlag. 5:2. Nadal schlägt nun zum den Matchgewinn auf.

Und das nächste Break. Nadal gewinnt holt sich dank eines Fehlers des Argentiniers das Game. 4:1 Nadal, Aufschlag Nadal.

Mit etwas Glück bringt der Spanier sein Aufschlag durch. Schwartzman verpasst die Chance auf den Ausgleich. 3:1 Nadal.

Nach der 2:1-Satzführung liegt Rafael Nadal im vierten Satz auch weider mit einem Break vorne. 2:1 für den Spanier.

Schwartzman kommt jetzt besser in die Aufschlagsspiele der Weltnummer 1. Trotzdem geht das Game an Nadal. Und damit gewinnt er den dritten Satz mit 6:2.

Schwartzman kann seinen Aufschlag durchbringen. Aber in den Aufschlagspielen des 10-maligen French-Open-Siegers hat der Argentinier bis her keine Chance. Es geht zu null an Nadal. 3:1!

Der Spanier legt los wie die Feuerwehr. Nadal bestätigt das Break zum 1:0 und führt bereits nach wenigen Minuten mit 2:0 im dritten Satz.

Rafael Nadal holt sich prompt den zweiten Satz. Er benötigte nach dem Regenunterbruch nur einem Spiel um den zweiten Satz für sich zu entscheiden. Der zweite Satz geht mit 6:3 an den Spanier.

