Nadal steht im Halbfinal – dort wartet Tsitsipas

Rafael Nadal hat ohne Satzverlust die Halbfinals erreicht. Der Spanier deklassierte im Viertelfinal den jungen Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 39) in nur 107 Minuten 6:3, 6:4, 6:2. In allen drei Sätzen gelang Nadal gleich im ersten Aufschlagspiel Tiafoes ein Break, selber musste er seinen Service nie abgeben.

Im ersten Turnier, seit er im letzten September im US-Open-Halbfinal aufgeben musste, tritt Nadal absolut beeindruckend auf. Der 21-jährige Tiafoe schlug 13 Asse, keinen Doppelfehler und hatte dennoch keine Chance. Einzig Tomas Berdych schaffte es, den 32-jährigen Mallorquiner wenigstens in ein Tiebreak zu zwingen.

Für Nadal ist es der 30. Grand-Slam-Halbfinal, er ist erst der vierte Spieler nach Roger Federer (43), Novak Djokovic (33, am Mittwoch könnte der 34. dazu kommen) und Jimmy Connors (31), der diese Marke erreicht. Zweimal zuvor kam die Weltnummer 2 in Melbourne ohne Satzverlust durch die ersten fünf Matches. 2008 verlor er danach im Halbfinal gegen Jo-Wilfried Tsonga, 2009 holte er mit einem Finalsieg gegen Federer seinen bislang einzigen Titel in Australien.

Federer-Bezwinger Tsitsipas wartet auf Nadal

Im ersten Viertelfinal setzte sich in der Nacht Stefanos Tsitsipas gegen den als Nummer 22 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) durch. Der 20-Jährige Grieche Tsitsipas hatte im Achtelfinal bereits Titelverteidiger Roger Federer bezwungen. Für die Weltnummer 15 ist es der erste Grand-Slam-Halbfinal seiner Karriere. (sda/tzi)