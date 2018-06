Gleich drei Franzosen scheiden in Paris aus

Es ist nicht der Tag der Franzosen am French Open. Mit Gaël Monfils, Richard Gasquet und Lucas Pouille scheiden am Samstag gleich drei Franzosen am Grand-Slam-Turnier in Paris aus.

Der für spektakuläre Spiele bekannte Gaël Monfils zeigt gegen David Goffin einen begeisternden Match. Im vierten Satz vergibt er beim Stand von 5:4 drei Matchbälle. Gleich danach wird er zum 5:6 gebreakt und verliert später den Satz und das Spiel. 6:7, 6:3, 4:6, 7:5, 6:3 heisst es am Ende zugunsten von Goffin.

'Oh what a shot!'



More Monfils Magic! pic.twitter.com/rLGOi7pXdB — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2. Juni 2018

Nadal dominiert Gasquet

Drama hier – eine klare Angelegenheit dort: Rafael Nadal bleibt auch nach dem dritten Auftritt ohne Satzverlust. Der Titelverteidiger setzt sich gegen Richard Gasquet problemlos mit 6:3, 6:2, 6:2 durch. Es ist sein 16. Sieg im 16. Duell gegen Gasquet.

Seit Beginn der Open Era gibt es nur vier Duelle, die über die Jahre hinweg einseitiger verliefen, darunter jene von Roger Federer gegen David Ferrer und Michail Juschni (beide 17:0).

Nadal gegen überraschenden Deutschen

Im Achtelfinal trifft Nadal auf den überraschenden Deutschen Maximilian Marteter (ATP 70), der erst sein drittes Major-Turnier bestreitet. Der bald 23-jährige Münchner setzte sich im Aussenseiter-Duell gegen den Lucky Loser Jürgen Zopp aus Estland mit 6:2, 6:1, 6:4 durch.

Paris. French Open. Grand-Slam-Turnier (39,2 Millionen Euro/Sand). Männer. 3. Runde : Rafael Nadal (ESP/1) s. Richard Gasquet (FRA/27) 6:3, 6:2, 6:2. Kevin Anderson (RSA/6) s. Mischa Zverev (GER) 6:1. 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Diego Schwartzman (ARG/11) s. Borna Coric (CRO) 7:5, 6:3, 6:3. 6;3, Karen Chatschanow (RUS) s. Lucas Pouille (FRA/15) 6:3, 7:5, 6:3. Fabio Fognini (ITA/18) s. Kyle Edmund (GBR/16) 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4. Maximilian Marterer (GER) s. Jürgen Zopp (EST) 6:2, 6:1, 6:4.

Frauen, Einzel. 3. Runde: Garbiñe Muguruza (ESP/3) s. Samantha Stosur (AUS) 6:0, 6:2. Maria Scharapowa (RUS/28) s. Karolina Pliskova (CZE/6) 6:2, 6:1. Anett Kontaveit (EST/25) s. Petra Kvitova (CZE/8) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Sloane Stephens (USA/10) s. Camila Giorgi (ITA) 4:6, 6:1, 8:6. Elise Mertens (BEL/16) s. Daria Gavrilova (AUS/24) 6:3, 6:1. Lesia Zurenko (UKR) s. Magdalena Rybarikova (SVK/19) 6:2, 6:4. (sda)