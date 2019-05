Osaka muss erneut zittern, Thiem mit Umweg

Osaka stand in der 1. Runde gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova mehrmals nur zwei Punkte vor dem Aus. Auch bei ihrem zweiten Auftritt in Paris musste sie sich zurückkämpfen. Gegen die ehemalige Nummer 1 Asarenka lag die 21-jährige US Open- und Australian Open-Siegerin 4:6, 2:4 zurück.

Bei den Männern setzte sich Vorjahresfinalist Dominik Thiem gegen den Kasachen Alexander Bublik (ATP 91) erst nach vier Sätzen mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 durch. Der österreichische Weltranglisten-Vierte gewann den vierten Satz nach 2:5-Rückstand. In der 3. Runde trifft Thiem auf den Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 47).

(sda)