Osaka weint mitten im Spiel – und gewinnt dann die Australian Open

Eigentlich war das Spiel bereits vorbei. Naomi Osaka führte im zweiten Satz mit Break bei Aufschlag Kvitovas 7:6, 5:3 und 40:0 - heisst: drei Matchbälle für die Japanerin.

Doch dann begann ein neues Spiel, ein Intermezzo, das mit Tränen endete. Ein Spiel des Nichtaufgebens und der Resilienz von Kvitova. Eine Partie des Krampfs und Zauderns von Osaka. Denn die 21-Jährige vergab kurz darauf alle Matchbälle.

Doch sie hatte noch eine Chance, konnte zum Match aufschlagen. Und kassierte das Break. Auch wegen eines Doppelfehlers. Der Schläger flog, sie fluchte und grämte. Es kam noch schlimmer. Im nächsten Aufschlagspiel hatte sie bereits wieder eine Breakchance. Wieder vergab sie. Kvitova spielte plötzlich solide und gewann das Game, auch wegen ihres starken Aufschlags. Für Osaka hingegen war die Baisse noch nicht vorbei, es kam noch arger, sie verlor das folgende Game und damit den Satz zu Null, am Ende wegen eines Doppelfehlers. Kvitova jubelte, als hätte sie das gerade Spiel gewonnen. Osaka kamen die Tränen, sie ging auf die Toilette, das Handtuch über den Kopf.

Das Ende des zweiten Satzes endete für Osaka unter dem Handtuch. Bild: Keystone

Und wieder kommen die Tränen

Und wieder startete das Spiel neu. Osaka liess zwar in den ersten Minuten den Kopf hängen, man ahnte böses, doch plötzlich war sie wieder da. Die Winner kamen zurück. Ihr Aufschlag und Return ebenso. Mit der Vorhand schoss sie aus allen Lagen die Bälle an der Tschechin vorbei. Es folgte ein Break. Osaka zeigte wieder Faust und Zuversicht. Nach 150 Minuten ist es fix. Osaka schlägt Kvitova 7:6, 5:7, 6:4. Wieder kommen die Tränen. Diesmal jene der Freude.

Damit hat das Frauentennis eine neue Nummer 1. Mit dem Sieg stösst die Japanerin von der Nummer 4 auf den Tennisthron vor. Es ist ein steiler Aufstieg, vor einem Jahr war Osaka noch als Nummer 72 klassiert.

Auch Kvitova erlebte in den vergangenen Monaten einen bemerkenswerten Fortschritt. Vor zwei Jahren stach ihr ein Mann mit dem Messer in die Schlaghand, sie wusste darauf nicht, ob sie jemals wieder ein Raquet halte könne. Das Australian Open war nun das erste Final für die zweifache Wimbledonsiegerin seit der Attacke.

"We didn't even know if I would be able to hold the racquet again."@Petra_Kvitova's comeback story is one in a million ????#AusOpen pic.twitter.com/XLz2tc703i