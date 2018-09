So sehr fiebert die Tennis-Elite am Laver Cup mit

Roger Federers Wunsch wurde erfüllt. Beim Laver Cup in Chicago spielte er in der Nacht auf Samstag erstmals mit Novak Djokovic Doppel. Der Schweizer und der Serbe trafen auf Jack Sock, die Weltnummer 2 im Doppel, und den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika. Das für Europa spielende Duo musste sich aber knapp 7:6 (7:5), 3:6, 6:10 geschlagen geben.

Am Samstag war der Schweizer dann im Einzel gefordert. Die erste Partie des Tages gehörte jedoch Alexander Zverev und John Isner - was für ein Krimi! Am Ende setzte sich der Deutsche 3:6, 7:6 und 10:7 gegen den Amerikaner durch und holte einen weiteren Punkt für das Team Europa. In der Folge liess Roger Federer dem Australier Nick Kyrgios in nur knapp über einer Stunde mit 6:3, 6:2 keine Chance.

In der Nacht auf Sonntag misst sich Novak Djokovic mit Kevin Anderson, im Doppel der Night-Session treffen Grigor Dimitrov und David Goffin (Team Europa) auf Jack Sock und Nick Kyrgios (Team Welt).

Zwar vermochten Federer/Djokovic im Doppel keinen Punkt zu holen, dafür sorgte das Duo für den bisherigen Lacher des Show-Turniers: Der Serbe schmetterte dem Schweizer aus Versehen einen Ball an den Rücken. Beide nahmen es jedoch mit Humor.

Falls Sie Djokovics Volltreffer verpasst haben:

(sda)