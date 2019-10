Sogar der König kam zum Tennis-König

Während die meisten Tennisprofis auf den europäischen Hallenplätzen die Schlussphase der langen Saison in Angriff nehmen, feiert Rafael Nadal in seiner Heimat das wichtigste Ereignis ausserhalb eines Tennisplatzes. Der 19-fache Grand-Slam-Champion heiratete Maria Francisca Perello. Rund 350 Gäste feierten auf dem vielleicht exklusivsten Anwesen der Baleareninsel.

Zahlreiche aktuelle und ehemalige Weggefährten des Sandkönigs reisten zur Feier an. Und auch der royale Glamoureffekt durfte nicht fehlen: König Juan Carlos, unter anderem in Roland Garros jeweils am Finaltag Stammgast in der Box, zählt seit Jahren zum Bekanntenkreis der Nadals. (mke)