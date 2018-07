Bencic hat nun mehr Widerstand

Der Start ist der Ostschweizerin geglückt: Sie gewinnt den ersten Satz gegen die Spanierin mit 6:1 und hat nur ein Servicegame abgeben müssen. Im zweiten Umgang beginnt Belinda Bencic zwar forsch, mittlerweile hat sich Carla Suarez Navarro aber gesteigert. Es steht 3:2 für die Schweizerin.

Das neue Umfeld scheint Belinda Bencic wieder zu inspirieren. An der Church Road in Wimbledon hat die Ostschweizerin die dritte Runde erreicht. In dieser trifft sie auf Court 12 auf die Spanierin Carla Suarez Navarro, die als Nummer 27 des Turniers gesetzt ist. Die bisher einzige Begegnung verlor Bencic vor drei Jahren in Stuttgart nur knapp. Das war aber auf Sand, der stärksten Unterlage der 29-jährigen Spanierin. Rasen ist hingegen viel eher die Domäne der Junioren-Wimbledonsiegerin von 2013.

Der Start ist der Ostschweizerin geglückt: Sie führt nach drei Breaks mit 4:1 im ersten Satz.