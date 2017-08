Toni Nadal: «Federer kann alles»

Zum Jahresende wollen Sie als Trainer von Rafael Nadal aufhören. Warum?

Er hat ja ein gutes Trainerteam mit Carlos Moya und Francisco Roig. Und so ist es für alle am besten.

Vertragen Sie sich nicht mehr mit Ihrem Neffen?

Nein, es ist alles in Ordnung. Wir verstehen uns weiter gut und arbeiten eng zusammen. Aber für mich ist es der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich kann mich dann intensiver um meine Tennis-Akademie auf Mallorca kümmern und habe mehr Zeit für meine Familie.

Das dürfte eine grosse Umstellung für Sie beide werden.

Ja, natürlich. Als ich erstmals mit ihm trainiert habe, da war er drei oder vier Jahre alt. Ich hätte damals nie geglaubt, dass er einmal so gut werden könnte, so viele Turniere und Grand Slams gewinnen würde.

Was hatten Sie für möglich gehalten?

Ich habe immer gehofft, dass er gut wird. Aus zwei Gründen: Zum einen, weil ich sein Onkel bin und das natürlich glauben wollte. Zum anderen, weil ich gesehen haben, dass mein Neffe Talent hat fürs Tennis. Ich hatte früher schon einige Kinder trainiert, auch die spanische Nummer zwei in seiner Altersklasse. Und mein Neffe war viel besser als er. Es ist unmöglich, gut zusammenzuarbeiten, wenn man kein Vertrauen in den anderen hat. Ich war immer optimistisch. Nicht nur früher, sondern auch im vergangenen Jahr, als er nicht so gut gespielt hat. Ich dachte immer, wir können noch viel gewinnen.

«Rafael entgegnete mir: ‹Onkel warum sollte ich etwas ändern, wenn ich so viele Turniere gewinne?›»

Viele sagen, dass er sogar noch besser spielt als früher: die Rückhand sei stabiler, die Vorhand wuchtiger.

Nein, ich glaube nicht. 2008 hat er besser gespielt: Da war er die Nummer eins der Welt, hat ganz leicht die French Open gewonnen und danach dann auch noch das Finale in Wimbledon gegen Federer. Was heute den Unterschied macht, ist etwas anderes: Er spielt jetzt mit ein bisschen mehr Technik.

Was hat er denn umgestellt?

Ich habe schon früher immer versucht, Dinge an seinem Spiel zu verändern. Ich wollte, dass er dies und jenes anders macht. Beim Aufschlag zum Beispiel, Kleinigkeiten bei der Ausholbewegung. Aber es ist schwierig, jemanden zu überzeugen, wenn er mit seinem Stil, mit seiner Technik grossen Erfolg hat. Er entgegnete mir dann immer: Onkel, warum soll ich etwas ändern, wenn ich so viele Turnier gewinne? Ich sagte: Dann mach, was du willst!

Aber dann blieben 2015 und 2016 plötzlich die Erfolge aus.

Er hat keine Grand-Slam-Turniere mehr gewonnen und selber eingesehen, dass sich etwas ändern musste. Deshalb war der Zeitpunkt auch günstig. Ich hatte ihm schon seit Jahren geraten, dass er seitlicher stehen soll beim Schlagen der Vor- und der Rückhand. Ich sage so etwas nicht aus Selbstzweck, sondern ich rede von der Logik: Man muss sich einfach mal die anderen Sportarten anschauen. Golf zum Beispiel, auch Fussball. Niemand steht offen, um zu schlagen oder den Ball zu treffen. Alle stehen sie seitlich (Nadal steht auf, stellt sich seitlich und schwingt einen imaginären Golfschläger). Aber Rafael hat den Ball trotzdem gut und hart schlagen können, wegen seiner guten Beinarbeit und seiner Kraft. Bei den Änderungen hat dann auch Carlos Moya geholfen, er hat neue Ideen mitgebracht.

«Rafael sollte nicht mehr so finster schauen, weil es nicht viele Spieler gibt, die so gut Tennis spielen können wie er.»

Wann haben Sie mit der Umstellung begonnen?

Rafael hatte vergangenes Jahr im Oktober die Saison beendet (wg. Handgelenksproblemen, Anm. d. Red.). Wir hatten dann ein Meeting in der Tennis-Akademie, und ich habe drei Dinge vorgeschlagen. Am wichtigsten war die Heilung des Handgelenks, wegen der Vorhand. Zweitens: Verbesserung des Aufschlags. Der Aufschlag wird im modernen Tennis immer wichtiger, man muss viel besser aufschlagen als früher, weil die meisten Punkte innerhalb von vier, fünf Ballwechseln entschieden werden. Drittens, sagte ich: Du musst wieder die Nummer eins auf Sand werden. Und Du musst ein anderes Gesicht auf dem Platz zeigen!

Ein anderes Gesicht? Wie das?

Er muss mehr lächeln, lockerer sein. Das macht vieles einfacher. Er sollte nicht mehr so finster schauen, habe ich ihm gesagt, weil es nicht viele Spieler gibt, die so gut Tennis spielen können wie er. Er war sofort einverstanden.

Haben Sie sich auch mal gestritten in alle den Jahren?

Natürlich! Ich habe meine Meinung und er seine. Wir haben schon viel diskutiert. Ich glaube, ich verstehe einiges vom Tennis, er aber auch, und wir haben nicht immer dieselbe Auffassung. Am Ende steht dann aber er unten auf dem Platz und muss entscheiden, was er tut. Ich kann nur Rat geben.

«Nur fest draufhauen, Aufschlag und Return, das gefällt mir nicht.»

Haben Sie vielleicht auch Fehler gemacht?

Ich habe viele Fehler gemacht. Nur ein Idiot glaubt, dass er keine Fehler macht. Ich habe nach längeren Pausen auch immer anders trainiert, vieles ausprobiert, um erst gar keinen Alltagstrott aufkommen zu lassen und neue Ideen zu geben.

In all den Jahren, in denen Sie zusammen arbeiten, hat sich das Tennis extrem verändert. Es ist schneller, athletischer geworden. Ist das in Ihrem Sinne?

Mir gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht. Es heisst ja immer, dass Rafael so physisch spielen würde, mit so viel Kraft. Aber das ist nicht wahr. Er spielt sehr viel mit Taktik. Ohne Taktik hätte er nicht zehnmal Roland Garros auf Sand gewinnen können. Für mich hat Sport etwas mit dem Kopf zu tun, nur hin- und herrennen, das reicht nicht. Viele Leute glauben ja, der beste Tennisspieler sei der mit dem härtesten Aufschlag. Aber das ist wie im Fussball: Der beste Fussballer ist auch nicht der mit dem härtesten Schuss, sondern der mit Technik, mit Übersicht, der die Bälle verteilt. Nur fest draufhauen, Aufschlag und Return, das gefällt mir nicht, sondern unterschiedliches Spiel, Abwechslung.

Wie Roger Federer ...

Nein. Roger Federer hat eine wunderschöne Technik, er ist ein unglaublicher Spieler. Aber ihm genügen meistens zwei Schläge, um den Punkt zu machen: ein super Aufschlag und ein toller Return. Er spielt sehr schnell, er kann auch einen wunderbaren Slice, er kann alles. Aber das braucht er dann meistens gar nicht mehr.

Gibt es einen Spieler, der ihnen richtig gefällt?

Alexander Zverev spielt anders, mit Köpfchen. Auch Nick Kyrgios, aber er hat Probleme, ist oft verletzt. Novak Djokovic ist natürlich super. Aber eines ist auffällig: Tennis ist die einzige Sportart, die keine Regeländerungen in über hundert Jahren gesehen hat. Dabei sind die Spieler heute nicht mehr 1,70 Meter gross wie früher, sondern zwei Meter; dabei sind die Schläger heute viel grösser, das Material ist viel besser. Da kann man individuelle Unterschiede manchmal kaum noch entdecken.

Würden Sie die Regeln gerne ändern wollen?

Ja. Aber noch wichtiger ist die Frage: Welches Tennis wollen wir heute überhaupt sehen? Ich bin mal über die Anlage hier in Wimbledon gelaufen und habe dabei die Zuschauer beobachtet, ich habe kaum Menschen klatschen sehen, weil die Ballwechsel viel zu schnell beendet waren. Sie haben nur Aufschläge, Returns gesehen, sonst nichts. Das langweilt auch mich. Was können wir also tun, um den Sport wieder interessanter zu machen?

Vielleicht nur noch einen statt zwei Aufschläge erlauben?

Das wäre eine Möglichkeit. Oder die Bälle langsamer machen, damit sie nicht mehr so schnell fliegen. Die Frage, die zuerst beantwortet werden muss ist, heisst allerdings: Welches Tennis wollen wir sehen? Aber vielleicht sollen wir auch alles so lassen wie es ist, weil man Neffe mit diesen Regeln so erfolgreich ist (lacht). (Tages-Anzeiger)