Wechsel in Wawrinkas Trainerteam

Vor wenigen Tagen hatte Wawrinka auf Instagram die Trennung von Yannick Fattebert bekannt gegeben. Eine offizielle Bestätigung blieb aus, am Mittwoch erklärte der Walliser, gegenüber «Rhône FM», dass dem so sei: «Es war hart, dies zu hören, und ich werde etwas Zeit brauchen, um dies zu verarbeiten. Stan ist aber ein Elitesportler und er muss an seine Karriere denken. Es gilt, den Entscheid zu akzeptieren und ich verstehe ihn.» Fattebert zählte während acht Jahren zu Wawrinkas Trainerstab, auch bei den drei Grand-Slam-Titeln am Australian Open 2014, Roland Garros 2015 und beim US Open 2016.

I would like to say thank you to my long term coach Yannick ! You have been by my side for many years through both good and bad times! We had the chance to win grand slams together and you helped me so much on my… https://t.co/bIvPDqs943